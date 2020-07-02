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Посольство в Армении анонсировало вывозной рейс Ереван-Москва
Посольство РФ в Армении сообщило в четверг о предстоящем в пятницу вывозном рейсе из Еревана в Москву, который доставит на родину застрявших в республике из-за... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:43
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353
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Посольство в Армении анонсировало вывозной рейс Ереван-Москва

18:43 02.07.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
ЕРЕВАН, 3 июл – РИА Новости. Посольство РФ в Армении сообщило в четверг о предстоящем в пятницу вывозном рейсе из Еревана в Москву, который доставит на родину застрявших в республике из-за коронавируса россиян.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию вылет рейса… Ереван – Москва запланирован на 3 июля в 7.00 по местному времени (6.00 мск)", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.
Как отметили в дипведомстве, перелет возможен только для жителей Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей, Ульяновской, Калининградской, Мурманской областей и Мордовии.
"Количество мест на борту ограничено", - заявили в посольстве.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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