Посольство в Армении анонсировало вывозной рейс Ереван-Москва

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию вылет рейса… Ереван – Москва запланирован на 3 июля в 7.00 по местному времени (6.00 мск)", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.