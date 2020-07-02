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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573811761.html
Меркель объяснила, почему коронавирус "никуда не исчезнет"
Местные власти справляются со вспышками коронавируса, но нельзя расслабляться, поскольку коронавирус не исчез и не исчезнет, пока не будет вакцины, заявила... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T22:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ангела меркель
германия
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156219/78/1562197887_0:0:3094:1740_1400x0_80_0_0_5ec7f25126e9fcee300fee7c1b0deefa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире

Меркель объяснила, почему коронавирус "никуда не исчезнет"

18:38 02.07.2020 (обновлено: 22:08 02.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 июл — РИА Новости. Местные власти справляются со вспышками коронавируса, но нельзя расслабляться, поскольку коронавирус не исчез и не исчезнет, пока не будет вакцины, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Мы идем на риск с отпускными путешествиями, поэтому мы должны внимательно следить за ситуацией", — заявила она на видеоконференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен.
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Меркель подчеркнула, что каждая федеральная земля тщательно работает над реализацией мер по предотвращению распространения коронавируса.
По информации Института Роберта Коха, всего в Германии выявили 195 228 человек, заразившихся COVID-19. Умерли в общей сложности 8994 заболевших. Выздоровели приблизительно 180,3 тысячи человек.
Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 547), Северном Рейне-Вестфалии (43 436) и Баден-Вюртемберге (35 744). В Берлине зарегистрированы 8302 случая инфицирования.
За минувшие сутки в Германии выявили 503 случая заражения. Днем ранее их было 466.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ангела МеркельГерманияВ мире
Популярные комментарии
Очень удобное пугало для населения... и выгод много
2 июля, 20:12
ppet.g6
510104
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