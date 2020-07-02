Меркель объяснила, почему коронавирус "никуда не исчезнет"

БЕРЛИН, 2 июл — РИА Новости. Местные власти справляются со вспышками коронавируса, но нельзя расслабляться, поскольку коронавирус не исчез и не исчезнет, пока не будет вакцины, заявила канцлер Германии Местные власти справляются со вспышками коронавируса, но нельзя расслабляться, поскольку коронавирус не исчез и не исчезнет, пока не будет вакцины, заявила канцлер Германии Ангела Меркель

"Мы идем на риск с отпускными путешествиями, поэтому мы должны внимательно следить за ситуацией", — заявила она на видеоконференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен.

Меркель подчеркнула, что каждая федеральная земля тщательно работает над реализацией мер по предотвращению распространения коронавируса.

По информации Института Роберта Коха, всего в Германии выявили 195 228 человек, заразившихся COVID-19. Умерли в общей сложности 8994 заболевших. Выздоровели приблизительно 180,3 тысячи человек.

Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 547), Северном Рейне-Вестфалии (43 436) и Баден-Вюртемберге (35 744). В Берлине зарегистрированы 8302 случая инфицирования.

За минувшие сутки в Германии выявили 503 случая заражения. Днем ранее их было 466.