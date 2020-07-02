В комитете Госдумы прокомментировали заявление США о поправках

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ принимались исходя из национальных интересов России, иностранным государствам непозволительно давать оценки изменениям, которые россияне вносят в свой Основной закон, заявил РИА Новости член комитета Поправки в Конституцию РФ принимались исходя из национальных интересов России, иностранным государствам непозволительно давать оценки изменениям, которые россияне вносят в свой Основной закон, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов , комментируя обеспокоенность США по поводу конституционных поправок в России.

Ранее в четверг РИА Новости сообщали, что Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу проведения голосования в России по конституционным поправкам, особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Владимира Путина оставаться президентом РФ до 2036 года.

"Исходим из своих собственных национальных интересов, которые говорят о том, что Россия нуждается в суверенитете, в сильном, всенародно избранном лидере, главе государства, который был бы независим в своих действиях и служил исключительно народу Российской Федерации", - сказал Морозов.

Он подчеркнул, что Россия - самостоятельное суверенное государство, и никаким иностранным государствам "непозволительно вмешиваться в наши избирательные процессы, тем более давать оценки тем изменениям, которые мы вносим в свой основной закон".

В госдепе ранее также выразили обеспокоенность сообщениями о якобы "попытках правительства России манипулировать результатами недавнего голосования по конституционным поправкам, включая сообщения о принуждении избирателей, давлении на противников поправок и ограничениях в отношении независимых наблюдателей за голосованием". Доказательств этих обвинений в заявлении приведено не было

"Что касается нарушений, которые были возможны при осуществлении волеизъявления граждан, то это естественный процесс, избирательная система очень большая, и где-то на местах, возможно, что-то случалось, но, как я понимаю, избирательные комиссии всех уровней очень активно реагировали на все нарушения", - отметил Морозов.

Парламентарий подчеркнул, что нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан существенным образом, зафиксировано не было.

В заявлении Вашингтона помимо прочего затрагивались вопросы Украины и Крыма, была выражена обеспокоенность сообщениями о том, что российские власти "пытаются провести голосование на украинской территории в Донецке Луганске и в Крыму", что, по мнению Вашингтона, еще больше подчеркивает пренебрежение Россией территориальной целостностью и суверенитетом Украины.

"Мы предоставляем возможность проголосовать по изменениям в Основной закон, в конституцию, абсолютно всем гражданам, которые имеют пассивное избирательное право, где бы они ни находились. Они могут находиться как на территории РФ, так и за ее пределами", - сказал Морозов.

Он напомнил, что с 2014 года Крым является неотъемлемой частью российской территории, а на Донбассе живут много людей, которые имеют гражданство Российской Федерации