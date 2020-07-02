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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573811593.html
В комитете Госдумы прокомментировали заявление США о поправках
Поправки в Конституцию РФ принимались исходя из национальных интересов России, иностранным государствам непозволительно давать оценки изменениям, которые... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:36
голосование по поправкам в конституцию
антон морозов
конституция рф
госдума рф
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
антон морозов, конституция рф, госдума рф, сша, в мире

В комитете Госдумы прокомментировали заявление США о поправках

18:36 02.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ принимались исходя из национальных интересов России, иностранным государствам непозволительно давать оценки изменениям, которые россияне вносят в свой Основной закон, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя обеспокоенность США по поводу конституционных поправок в России.
Ранее в четверг РИА Новости сообщали, что Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу проведения голосования в России по конституционным поправкам, особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Владимира Путина оставаться президентом РФ до 2036 года.
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"Исходим из своих собственных национальных интересов, которые говорят о том, что Россия нуждается в суверенитете, в сильном, всенародно избранном лидере, главе государства, который был бы независим в своих действиях и служил исключительно народу Российской Федерации", - сказал Морозов.
Он подчеркнул, что Россия - самостоятельное суверенное государство, и никаким иностранным государствам "непозволительно вмешиваться в наши избирательные процессы, тем более давать оценки тем изменениям, которые мы вносим в свой основной закон".
В госдепе ранее также выразили обеспокоенность сообщениями о якобы "попытках правительства России манипулировать результатами недавнего голосования по конституционным поправкам, включая сообщения о принуждении избирателей, давлении на противников поправок и ограничениях в отношении независимых наблюдателей за голосованием". Доказательств этих обвинений в заявлении приведено не было
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"Что касается нарушений, которые были возможны при осуществлении волеизъявления граждан, то это естественный процесс, избирательная система очень большая, и где-то на местах, возможно, что-то случалось, но, как я понимаю, избирательные комиссии всех уровней очень активно реагировали на все нарушения", - отметил Морозов.
Парламентарий подчеркнул, что нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан существенным образом, зафиксировано не было.
В заявлении Вашингтона помимо прочего затрагивались вопросы Украины и Крыма, была выражена обеспокоенность сообщениями о том, что российские власти "пытаются провести голосование на украинской территории в Донецке, Луганске и в Крыму", что, по мнению Вашингтона, еще больше подчеркивает пренебрежение Россией территориальной целостностью и суверенитетом Украины.
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"Мы предоставляем возможность проголосовать по изменениям в Основной закон, в конституцию, абсолютно всем гражданам, которые имеют пассивное избирательное право, где бы они ни находились. Они могут находиться как на территории РФ, так и за ее пределами", - сказал Морозов.
Он напомнил, что с 2014 года Крым является неотъемлемой частью российской территории, а на Донбассе живут много людей, которые имеют гражданство Российской Федерации.
"Так же как и в США, я уверен, что существуют граждане, которые ходили голосовать в наших консульских учреждениях. Это нормальная практика. Наоборот, это хорошо, что всем гражданам России, вне зависимости от их места жительства, мы даем возможность осуществить свое волеизъявление", - заключил Морозов.
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Голосование по поправкам в КонституциюАнтон МорозовКонституция РФГосдума РФСШАВ мире
Популярные комментарии
При всех наших проблемах, не Штатам Россию поучать. Для начала хоть с коленок бы встали, перестали позориться с этим Black Lives Matter.
2 июля, 19:06
АБАлександр Белый
1000001
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