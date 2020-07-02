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Воспитанникам детских садов в Подмосковье выдадут справки на месте
Справки для посещения детсада в Подмосковье будут выдавать прямо на месте, идти в поликлинику для этого не нужно. Об этом рассказала министр образования... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:35
2020-07-02T18:35
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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министерство образования московской области, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Справки для посещения детсада в Подмосковье будут выдавать прямо на месте, идти в поликлинику для этого не нужно. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360"
.
Детские сады возобновят работу 6 июля. Всем детям, которые не посещали дежурные группы, нужно будет один раз пройти осмотр врача и получить справку. За справкой не нужно будет идти в поликлинику, сотрудник медучреждения выдаст ее прямо в детском саду.
В дошкольных заведениях занятия на открытом воздухе сделают как можно более длительными. Также воспитателям поручили чаще проветривать помещения.
Все дети будут получать, как и раньше, пятиразовое питание, рассказала Каклюгина.
"Пятиразовое полноценное питание оставляем. Питание у нас на отдельном контроле и в школах, а в садах особенно", — заявила министр.
Плата за детский сад останется прежней. Цена в Московской области колеблется в пределах от 2 до 2,5 тысячи за месяц. Эти деньги идут на оплату питания ребенка.
"Все льготы, безусловно, сохранятся. Никакого повышения стоимости не планируется", — добавила Каклюгина.
Сейчас в дежурные группы садов в Подмосковье ходит около 50 тысяч детей. С открытием всех садов количество воспитанников увеличится до 150–200 тысяч, предполагают в министерстве. Это составляет около 50% общего числа ребят, которые посещают дошкольные учреждения в регионе. Тем не менее в Подмосковье готовы к полному приему детей.