Воспитанникам детских садов в Подмосковье выдадут справки на месте

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Справки для посещения детсада в Подмосковье будут выдавать прямо на месте, идти в поликлинику для этого не нужно. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, сообщил телеканал Справки для посещения детсада в Подмосковье будут выдавать прямо на месте, идти в поликлинику для этого не нужно. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360"

Детские сады возобновят работу 6 июля. Всем детям, которые не посещали дежурные группы, нужно будет один раз пройти осмотр врача и получить справку. За справкой не нужно будет идти в поликлинику, сотрудник медучреждения выдаст ее прямо в детском саду.

В дошкольных заведениях занятия на открытом воздухе сделают как можно более длительными. Также воспитателям поручили чаще проветривать помещения.

Все дети будут получать, как и раньше, пятиразовое питание, рассказала Каклюгина.

"Пятиразовое полноценное питание оставляем. Питание у нас на отдельном контроле и в школах, а в садах особенно", — заявила министр.

Плата за детский сад останется прежней. Цена в Московской области колеблется в пределах от 2 до 2,5 тысячи за месяц. Эти деньги идут на оплату питания ребенка.

"Все льготы, безусловно, сохранятся. Никакого повышения стоимости не планируется", — добавила Каклюгина.