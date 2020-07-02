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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573811326.html
В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Венесуэлы в Россию
Еще 16 россиян вылетели на родину из Венесуэлы, сообщило посольство РФ в латиноамериканской стране. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:30
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эквадор
венесуэла
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шереметьево (аэропорт)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1400x0_80_0_0_222d800ac70eeb9c609f25ed98713841.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Венесуэлы в Россию

18:30 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июл – РИА Новости. Еще 16 россиян вылетели на родину из Венесуэлы, сообщило посольство РФ в латиноамериканской стране.
"Второго июля из Венесуэлы рейсом авиакомпании Azur Air вылетели в Россию 17 пассажиров, из них 16 россиян и один венесуэлец - член семьи гражданина РФ", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
После этого борт отправится за россиянами в Эквадор и Коста-Рику, а затем уже направится в аэропорт "Шереметьево".
В начале мая из Каракаса уже был осуществлен один рейс, который доставил в Москву 79 граждан России, Белоруссии и Украины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
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