В Саратовской области один из МФЦ открыли после карантина по COVID-19

САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Многофункциональный центр в городе Аткарске Саратовской области, который закрывали на карантин после выявления коронавируса у сотрудницы, в четверг возобновил работу, сообщило министерство информации и печати области.
Ранее в пресс-службе областного министерства экономического развития сообщили РИА Новости, что с 25 июня по предписанию Роспотребнадзора деятельность центра "Мои документы" в Аткарске была приостановлена после выявления коронавируса у одной из сотрудниц. Все контактировавшие с заболевшей находились на домашней самоизоляции.
"С сегодняшнего дня многофункциональный центр в Аткарске работает в обычном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Уточняется, что медики обследовали 16 сотрудников МФЦ, ни у кого из них COVID-19 не выявили.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 6645 случаев заражения коронавирусом, умерли 44 пациента, выздоровели 3569.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.