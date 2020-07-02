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В Саратовской области один из МФЦ открыли после карантина по COVID-19
Многофункциональный центр в городе Аткарске Саратовской области, который закрывали на карантин после выявления коронавируса у сотрудницы, в четверг возобновил... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:37
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), аткарск

В Саратовской области один из МФЦ открыли после карантина по COVID-19

18:37 02.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Многофункциональный центр в городе Аткарске Саратовской области, который закрывали на карантин после выявления коронавируса у сотрудницы, в четверг возобновил работу, сообщило министерство информации и печати области.
Ранее в пресс-службе областного министерства экономического развития сообщили РИА Новости, что с 25 июня по предписанию Роспотребнадзора деятельность центра "Мои документы" в Аткарске была приостановлена после выявления коронавируса у одной из сотрудниц. Все контактировавшие с заболевшей находились на домашней самоизоляции.
"С сегодняшнего дня многофункциональный центр в Аткарске работает в обычном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Уточняется, что медики обследовали 16 сотрудников МФЦ, ни у кого из них COVID-19 не выявили.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 6645 случаев заражения коронавирусом, умерли 44 пациента, выздоровели 3569.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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