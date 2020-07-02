В Саратовской области один из МФЦ открыли после карантина по COVID-19

"С сегодняшнего дня многофункциональный центр в Аткарске работает в обычном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Уточняется, что медики обследовали 16 сотрудников МФЦ, ни у кого из них COVID-19 не выявили.