https://ria.ru/20200702/1573811195.html
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:26
2020-07-02T18:52
whatsapp inc.
технологии
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https://cdn25.img.ria.ru/images/149086/11/1490861121_0:128:3413:2048_1400x0_80_0_0_b6cec300430f83bb9d7b42412f7821e0.jpg
https://ria.ru/20200602/1572333896.html
Владимир Белогорский
Тоже мне "новые функции"... Фигульки бесполезные...
17
Naum Vygodsky
Революционные изменения!
15
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149086/11/1490861121_0:128:3413:2048_1400x0_80_0_0_b6cec300430f83bb9d7b42412f7821e0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
whatsapp inc., технологии
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Разработчики WhatsApp
анонсировали крупное обновление
приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
Конкретная дата выхода патча не называется, однако указывается, что обновленная версия приложения станет доступна в течение нескольких недель.
У пользователей появится возможность отправлять друг другу анимированные стикеры. Также разработчики упростят функцию добавления новых контактов — теперь можно будет просто просканировать QR-код пользователя, и он автоматически появится в списке.
Помимо этого, разработчики улучшили функцию групповых видеозвонков. Теперь в них могут участвовать до восьми человек, а изображение каждого из участников можно будет растянуть на весь экран.
Также создатели приложения добавили темный режим в WhatsApp Web и десктопную версию. Пользователи устройств на базе KaiOS теперь смогут делиться обновлениями, исчезающими через 24 часа, с помощью популярной функции статуса.