Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573811195.html
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:52
whatsapp inc.
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149086/11/1490861121_0:128:3413:2048_1400x0_80_0_0_b6cec300430f83bb9d7b42412f7821e0.jpg
https://ria.ru/20200602/1572333896.html
Тоже мне "новые функции"... Фигульки бесполезные...
17
Революционные изменения!
15
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/149086/11/1490861121_0:128:3413:2048_1400x0_80_0_0_b6cec300430f83bb9d7b42412f7821e0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149086/11/1490861121_522:0:3253:2048_1400x0_80_0_0_daeeb604b2dfcfec192661906ccd0cc1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149086/11/1490861121_863:0:2911:2048_1400x0_80_0_0_cc7b4c20dfa7ae17b0de261229d0cecc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
whatsapp inc., технологии

В WhatsApp появятся новые функции

18:26 02.07.2020 (обновлено: 18:52 02.07.2020)
42615
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
Конкретная дата выхода патча не называется, однако указывается, что обновленная версия приложения станет доступна в течение нескольких недель.
Логотип мессенджера WhatsApp
2 июня, 11:04
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
У пользователей появится возможность отправлять друг другу анимированные стикеры. Также разработчики упростят функцию добавления новых контактов — теперь можно будет просто просканировать QR-код пользователя, и он автоматически появится в списке.
Помимо этого, разработчики улучшили функцию групповых видеозвонков. Теперь в них могут участвовать до восьми человек, а изображение каждого из участников можно будет растянуть на весь экран.
Также создатели приложения добавили темный режим в WhatsApp Web и десктопную версию. Пользователи устройств на базе KaiOS теперь смогут делиться обновлениями, исчезающими через 24 часа, с помощью популярной функции статуса.
20138226778
Обсудить 6
WhatsApp Inc.Технологии
Популярные комментарии
Тоже мне "новые функции"... Фигульки бесполезные...
2 июля, 19:15
Владимир Белогорский
1150001
Революционные изменения!
2 июля, 19:05
Naum Vygodsky
1120002
Рекомендуем
Побережье острова Итуруп
"Вопрос закрыт": Пушков оценил значение поправок в ситуации с Курилами
Юрий Бездудный
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Президент России Владимир Путин
Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 20 городам
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель объяснила, почему коронавирус "никуда не исчезнет"
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео призвал Германию воспринимать Россию как угрозу
Коронавирус
Загадочные помощники. Что защищает половину населения от коронавируса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Сирии
"Засветилось на видео": каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о страхе России "потерять" Белоруссию
Путин поблагодарил россиян за поддержку поправок в Конституцию
Путин выступил после публикации итогов голосования по поправкам
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
В S7 прокомментировали сближение самолетов в небе над Ростовом-на-Дону
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Самолет Airbus A320-214 в небе над Москвой
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Писатель Борис Дубровин
Умер поэт Борис Дубровин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам
05:51Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
05:50В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
Лента новостейМолния