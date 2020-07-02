В Москве стартовала фотовыставка о предприятиях-героях периода пандемии

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Городская фотовыставка "Герои нашего времени" о предприятиях московской промышленности и их сотрудниках, которые продолжали работать в период пандемии и внесли свой вклад в борьбу с коронавирусом, открылась на Никитском бульваре, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Город получил неоценимую помощь от московских промышленников. В сжатые сроки предприятия наладили дополнительное производство средств индивидуальной защиты, санитайзеров, дефицитных составляющих для медтехники. Только за первые два месяца столичные компании произвели более 10 миллионов упаковок антисептика. При этом, несмотря на сложную ситуацию, промышленники участвовали в благотворительных проектах, поддерживали врачей и граждан, которые в этом нуждались. Об этом и говорится в работах фотовыставки, открывшейся сегодня", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Александра Прохорова.
В экспозиции представлены более трех десятков фотографий с ведущих столичных предприятий: "Фаберлик", Группа "Черкизово", "Гамма Пласт", "Ортомода", Группа компаний "Москабельмет", Фабрика "Свобода" и другие.
Посетители выставки узнают, как одному предприятию за два месяца удалось пошить 120 тысяч одноразовых халатов для персонала больниц, кто безвозмездно передал бактериально-вирусные фильтры на сумму более 1 миллиона рублей столичной больнице в Коммунарке, и где за месяц создали новый отечественный тепловизор, дистанционно определяющий температуру человека, отмечается в сообщении.
Фотовыставка будет работать до 2 августа 2020 года.
Во время пандемии столичным предприятиям удалось мобилизовать свое производство в течение первых недель: были созданы новейшие технологии очистки воды от вирусов, установки УФ-обеззараживания воздуха, 3D-печать клапанов, "умные" аппараты для дезинфекции рук и многие другие отечественные разработки, напомнили в пресс-службе ДИПП.