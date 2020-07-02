В Москве стартовала фотовыставка о предприятиях-героях периода пандемии

"Город получил неоценимую помощь от московских промышленников. В сжатые сроки предприятия наладили дополнительное производство средств индивидуальной защиты, санитайзеров, дефицитных составляющих для медтехники. Только за первые два месяца столичные компании произвели более 10 миллионов упаковок антисептика. При этом, несмотря на сложную ситуацию, промышленники участвовали в благотворительных проектах, поддерживали врачей и граждан, которые в этом нуждались. Об этом и говорится в работах фотовыставки, открывшейся сегодня", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Александра Прохорова.