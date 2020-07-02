Ученые считают, что камни в основании Стоунхенджа доставлялись по земле

Известно, что крупные валуны песчаника, образующие внешнее кольцо, происходят из южного Уилтшира (где расположен памятник). Небольшие "голубые камни" и шеститонный монолит в центре памятника, доставлялись издалека, из Уэльса. В частности, считалось, что алтарный камень был привезен из города Милфорд-Хейвен, округ Пембрукшир (западный Уэльс).

Загадкой на протяжении долгого времени оставался способ, при помощи которого камни попали в Уилтшир. Широкое распространение получила теория о том, что камни сплавлялись из Уэльса на плотах по Бристольскому заливу. При этом оставалось неизвестным, как именно их опускали с крутых холмов горного региона Пресели.