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Ученые считают, что камни в основании Стоунхенджа доставлялись по земле
Британские ученые считают, что камни в основании одного из самых известных археологических памятников мира - Стоунхенджа - доставлялись из Уэльса в английское... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:24
открытия - риа наука
юнеско
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353
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открытия - риа наука, юнеско, англия, уэльс, лондон

Ученые считают, что камни в основании Стоунхенджа доставлялись по земле

18:24 02.07.2020
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© Фото : Pixabay/FreesallyСтоунхендж
Стоунхендж
© Фото : Pixabay/Freesally
Стоунхендж. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Британские ученые считают, что камни в основании одного из самых известных археологических памятников мира - Стоунхенджа - доставлялись из Уэльса в английское графство Уилтшир по земле, а не сплавлялись по воде, как предполагалось ранее, сообщает издание Times со ссылкой на исследование в журнале Journal of Archaeological Science.
Стоунхендж - каменное мегалитическое сооружение, расположенное в 130 километрах к юго-западу от Лондона в английском графстве Уилтшир. Комплекс был построен около четырех - пяти тысяч лет назад. В 1986 году сооружение было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Известно, что крупные валуны песчаника, образующие внешнее кольцо, происходят из южного Уилтшира (где расположен памятник). Небольшие "голубые камни" и шеститонный монолит в центре памятника, доставлялись издалека, из Уэльса. В частности, считалось, что алтарный камень был привезен из города Милфорд-Хейвен, округ Пембрукшир (западный Уэльс).
Загадкой на протяжении долгого времени оставался способ, при помощи которого камни попали в Уилтшир. Широкое распространение получила теория о том, что камни сплавлялись из Уэльса на плотах по Бристольскому заливу. При этом оставалось неизвестным, как именно их опускали с крутых холмов горного региона Пресели.
Согласно новому исследованию в журнале Journal of Archaeological Science, наиболее вероятное объяснение заключается в том, что камни перевозили по земле с гор Пресели Уэльса через устье реки Северн. В пользу данной теории говорят данные о настоящем месте происхождения алтарного камня. Согласно исследованию, оно находится гораздо восточнее относительно первоначальных предположений - в городе Абергавенни (округ Монмутшир), вблизи границы Англии и Уэльса. Предложенный в исследовании маршрут пролегает через этот город, что говорит в пользу теории о наземной доставке камней.
Стоунхендж
22 июня, 19:24Культура
Около Стоунхенджа нашли еще один древний памятник
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Открытия - РИА НаукаЮНЕСКОАнглияУэльсЛондон
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