Минздрав рассказал об испытаниях "Ремдесивира" в России

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Препарат "Ремдесивир" в России пока не зарегистрирован, сейчас он проходит клинические испытания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Британское издание Guardian накануне сообщило, что США скупили около 90% трехмесячного запаса "Ремдесивира" у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences, таким образом, Великобритания и европейские страны ограничены в доступе к лекарству. Первые 140 тысяч доз препарата были проданы по всему миру. В конце июня США скупили около 500 тысяч доз, что составляет около 90% запаса препарата на три месяца. Таким образом, США существенно ограничили доступ других стран к лекарству, считают эксперты.
"Лекарственный препарат с указанным международным непатентованным наименованием в Российской Федерации не зарегистрирован. Лекарственный препарат с МНН "Ремдесивир" российской фармацевтической компании в настоящее время проходит в России процедуру клинических испытаний", - говорится в сообщении.
"Ремдесивир" был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS. Пациентам с COVID-19, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства общей стоимостью 2 340 долларов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.