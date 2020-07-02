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Минздрав рассказал об испытаниях "Ремдесивира" в России
Препарат "Ремдесивир" в России пока не зарегистрирован, сейчас он проходит клинические испытания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:21
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав рассказал об испытаниях "Ремдесивира" в России

18:21 02.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Препарат "Ремдесивир" в России пока не зарегистрирован, сейчас он проходит клинические испытания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Британское издание Guardian накануне сообщило, что США скупили около 90% трехмесячного запаса "Ремдесивира" у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences, таким образом, Великобритания и европейские страны ограничены в доступе к лекарству. Первые 140 тысяч доз препарата были проданы по всему миру. В конце июня США скупили около 500 тысяч доз, что составляет около 90% запаса препарата на три месяца. Таким образом, США существенно ограничили доступ других стран к лекарству, считают эксперты.
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"Лекарственный препарат с указанным международным непатентованным наименованием в Российской Федерации не зарегистрирован. Лекарственный препарат с МНН "Ремдесивир" российской фармацевтической компании в настоящее время проходит в России процедуру клинических испытаний", - говорится в сообщении.
"Ремдесивир" был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS. Пациентам с COVID-19, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства общей стоимостью 2 340 долларов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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