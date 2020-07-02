https://ria.ru/20200702/1573810897.html
Путин выразил соболезнования президенту Мьянмы из-за последствий оползня
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Мьянмы Вин Мьину в связи с трагическими последствиями оползня в стране, телеграмма опубликована на... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:21
2020-07-02T18:21
владимир путин
мьянма
в мире
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https://ria.ru/20200627/1573567315.html
мьянма
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, мьянма, в мире