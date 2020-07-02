Путин выразил соболезнования президенту Мьянмы из-за последствий оползня

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями оползня, произошедшего в Качинской национальной области Мьянмы", - говорится в телеграмме.

Ранее в четверг сообщалось, что количество погибших в результате оползня на карьере по добыче жадеита и нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин на севере Мьянмы увеличилось до 162 человек, количество раненых – до 54 человек.