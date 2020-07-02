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Путин выразил соболезнования президенту Мьянмы из-за последствий оползня
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Мьянмы Вин Мьину в связи с трагическими последствиями оползня в стране, телеграмма опубликована на... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:21
владимир путин
мьянма
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир путин, мьянма, в мире

Путин выразил соболезнования президенту Мьянмы из-за последствий оползня

18:21 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета "Победа" в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета Победа в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Мьянмы Вин Мьину в связи с трагическими последствиями оползня в стране, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями оползня, произошедшего в Качинской национальной области Мьянмы", - говорится в телеграмме.
Также Путин попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Ранее в четверг сообщалось, что количество погибших в результате оползня на карьере по добыче жадеита и нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин на севере Мьянмы увеличилось до 162 человек, количество раненых – до 54 человек.
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