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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573810837.html
Путин встретится с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с членами рабочей группы по поправкам в конституцию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:33
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573741508_0:0:3066:1724_1400x0_80_0_0_a1b44133a1caf6f3bf4062c0862ddb63.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
россия, конституция рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин встретится с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию

18:21 02.07.2020 (обновлено: 18:33 02.07.2020)
369
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с членами рабочей группы по поправкам в конституцию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да. Подтверждаю", - сказал Песков.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
Накануне глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что заседание рабочей группы по поправкам с участием президента планируется в пятницу в режиме онлайн.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
Президент поблагодарил россиян за поддержку поправок.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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