Среди миротворцев в Приднестровье выявили первые три случая COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Два военнослужащих со стороны Тирасполя и один военнослужащий от Кишинева в Совместных миротворческих силах (СМС) заразились коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-центре объединенной контрольной комиссии (ОКК, коллективный руководящий орган миротворческой операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике).
О факте заболевания миротворцев было объявлено в четверг на заседании ОКК, которые проходят еженедельно в четверг в Бендерах. В подразделениях, где проходили службу заболевшие, объявлен карантин. Командование выясняет, кто контактировал с заболевшими.
"Контрольная комиссия поручила объединенному военному командованию миротворцев провести анализ причин заражения COVID-19 среди личного состава СМС для усиления профилактических мероприятий", - добавили в пресс-центре.
В ОКК входят делегации России, Кишинева и ПМР. В качестве наблюдателей в ее работе участвуют представители Украины и миссии ОБСЕ в Молдавии. Мир в зоне конфликта в Приднестровье поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и 10 военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.