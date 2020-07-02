Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573810700.html
Среди миротворцев в Приднестровье выявили первые три случая COVID-19
Два военнослужащих со стороны Тирасполя и один военнослужащий от Кишинева в Совместных миротворческих силах (СМС) заразились коронавирусом, сообщили РИА Новости РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
приднестровская молдавская республика
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/106642/95/1066429559_0:113:3078:1844_1400x0_80_0_0_a88fd24d58ebea222dff7ab371021706.jpg
https://ria.ru/20200702/1573806991.html
приднестровская молдавская республика
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/106642/95/1066429559_0:113:3078:1844_1400x0_80_0_0_a88fd24d58ebea222dff7ab371021706.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/106642/95/1066429559_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_97f94e3e81449d39469b534bcf9dbf37.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/106642/95/1066429559_225:0:2273:2048_1400x0_80_0_0_a0630ef903f0d79b7bd3a294c9143113.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, приднестровская молдавская республика, молдавия, в мире

Среди миротворцев в Приднестровье выявили первые три случая COVID-19

18:17 02.07.2020
116
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкБлокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
ТИРАСПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Два военнослужащих со стороны Тирасполя и один военнослужащий от Кишинева в Совместных миротворческих силах (СМС) заразились коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-центре объединенной контрольной комиссии (ОКК, коллективный руководящий орган миротворческой операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике).
О факте заболевания миротворцев было объявлено в четверг на заседании ОКК, которые проходят еженедельно в четверг в Бендерах. В подразделениях, где проходили службу заболевшие, объявлен карантин. Командование выясняет, кто контактировал с заболевшими.
"Контрольная комиссия поручила объединенному военному командованию миротворцев провести анализ причин заражения COVID-19 среди личного состава СМС для усиления профилактических мероприятий", - добавили в пресс-центре.
В ОКК входят делегации России, Кишинева и ПМР. В качестве наблюдателей в ее работе участвуют представители Украины и миссии ОБСЕ в Молдавии. Мир в зоне конфликта в Приднестровье поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и 10 военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Вчера, 17:15Распространение нового коронавируса
Герасимов обсудил с главой военного комитета НАТО борьбу с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000210
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияВ мире
Рекомендуем
Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес во время выписки из военного госпиталя в Тегусигальпе
Президента Гондураса выписали из больницы после госпитализации с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета Победа в режиме видеоконференции
Путин выразил соболезнования президенту Мьянмы из-за последствий оползня
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Минздрав рассказал об испытаниях "Ремдесивира" в России
Пассажирский самолет в небе
В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Венесуэлы в Россию
Президент РФ Владимир Путин
Путин встретится с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию
Премьер-министр Борис Джонсон
В Великобритании могут свернуть программу компенсации зарплат
Стоунхендж
Ученые считают, что камни в основании Стоунхенджа доставлялись по земле
Писатель Борис Дубровин
Союз писателей Москвы назвал творчество поэта Дубровина многогранным
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о запрете разглашать профессиональную тайну ФСБ
Заграничный паспорт гражданина РФ
Албания ввела для россиян безвизовый въезд
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Богданов обсудил с палестинским послом ситуацию на Ближнем Востоке
Сотрудники службы скорой помощи в Азербайджане
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане увеличилось до 18 684
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель объяснила, почему коронавирус "никуда не исчезнет"
Автомобиль Следственного комитета РФ
Экс-замгубернатора Владимирской области получил новый срок за взятки
Писатель Борис Дубровин
Лещенко рассказал о "ярких и событийных" стихах поэта Дубровина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам
05:51Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
05:50В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13Минобороны рассказало о состоянии испытывающих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
Лента новостейМолния