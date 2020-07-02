В Госдуму внесли проект о запрете разглашать профессиональную тайну ФСБ

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в статью 7 Федерального закона "О федеральной службе безопасности".

"Законопроектом предлагается дополнить статью 7 Федерального закона "О федеральной службе безопасности" положением, согласно которому сотрудники органов Федеральной службы безопасности (далее - органы безопасности), а также лица, уволенные из органов безопасности, обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности органов безопасности, не содержащей сведения, составляющие государственную или служебную тайну, разглашение (распространение) которой может создать угрозу собственной безопасности органов безопасности и/или нанести ущерб их репутации", - говорится в пояснительной записке.

При этом подготовленные для открытого распространения материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, "будут подлежать экспертной оценке в органах безопасности, которые изучат данные материалы на наличие или отсутствие указанной информации и представят автору соответствующее заключение".

"Перечень такой информации, а также порядок проведения экспертизы (оценки) указанных материалов на предмет наличия (отсутствия) в них соответствующей информации определит руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности", - добавляется в документе.