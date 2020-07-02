https://ria.ru/20200702/1573810566.html
В Госдуму внесли проект о запрете разглашать профессиональную тайну ФСБ
Депутаты Госдумы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин внесли в ГД законопроект, согласно которому сотрудники органов Федеральной службы безопасности обязаны... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:16
2020-07-02T18:16
василий пискарев
дмитрий вяткин
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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василий пискарев, дмитрий вяткин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Депутаты Госдумы Василий Пискарев
и Дмитрий Вяткин
внесли в ГД
законопроект, согласно которому сотрудники органов Федеральной службы безопасности обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ФСБ
, составляющей профессиональную тайну.
Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения предлагается внести в статью 7 Федерального закона "О федеральной службе безопасности".
"Законопроектом предлагается дополнить статью 7 Федерального закона "О федеральной службе безопасности" положением, согласно которому сотрудники органов Федеральной службы безопасности (далее - органы безопасности), а также лица, уволенные из органов безопасности, обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности органов безопасности, не содержащей сведения, составляющие государственную или служебную тайну, разглашение (распространение) которой может создать угрозу собственной безопасности органов безопасности и/или нанести ущерб их репутации", - говорится в пояснительной записке.
При этом подготовленные для открытого распространения материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, "будут подлежать экспертной оценке в органах безопасности, которые изучат данные материалы на наличие или отсутствие указанной информации и представят автору соответствующее заключение".
"Перечень такой информации, а также порядок проведения экспертизы (оценки) указанных материалов на предмет наличия (отсутствия) в них соответствующей информации определит руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности", - добавляется в документе.
Кроме того, согласно инициативе, в целях недопущения угроз безопасности публикация сведений, касающихся деятельности органов безопасности, без соответствующего заключения не допускается.