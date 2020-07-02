Глава Удмуртии оценил присвоение Ижевску звания Город трудовой доблести

"Хочу искренне поздравить всех жителей Удмуртии, кто принимал активное участие в голосовании. Напомню, всего 547 тысяч голосов мы собрали в поддержку нашей инициативы. На мой взгляд, это безусловно важно, это безусловно заслуженно, это безусловно достойно", - сказал Бречалов журналистам.

Бречалов поблагодарил президента страны за принятое решение и оказанное доверие, отметив, что это очень важно для жителей Удмуртии, которые активно обсуждали эту тему, буквально жили ею. Особую значимость это решение, по словам главы республики, приобретает в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне и год 100-летия Удмуртии.