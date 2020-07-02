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Глава Удмуртии оценил присвоение Ижевску звания Город трудовой доблести
Присвоение Ижевску звания Город трудовой доблести очень важно для жителей Удмуртии, это заслуженно и достойно, заявил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:08
александр бречалов
т-34
владимир путин
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
общество
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александр бречалов, т-34, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, общество

Глава Удмуртии оценил присвоение Ижевску звания Город трудовой доблести

18:08 02.07.2020
339
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
КАЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Присвоение Ижевску звания Город трудовой доблести очень важно для жителей Удмуртии, это заслуженно и достойно, заявил глава республики Александр Бречалов.
В четверг президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам, в том числе Ижевску, звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время.
"Хочу искренне поздравить всех жителей Удмуртии, кто принимал активное участие в голосовании. Напомню, всего 547 тысяч голосов мы собрали в поддержку нашей инициативы. На мой взгляд, это безусловно важно, это безусловно заслуженно, это безусловно достойно", - сказал Бречалов журналистам.
По его словам, можно долго говорить о том, что такое Ижевск, Удмуртия на карте Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Достаточно лишь нескольких примеров: Сарапульский радиозавод, который в том числе делал радиостанции для знаменитого танка Т-34, подвиг тружеников республики – построенная в годы войны железная дорога Ижевск – Балезино, удмуртские оружейные заводы.
Бречалов поблагодарил президента страны за принятое решение и оказанное доверие, отметив, что это очень важно для жителей Удмуртии, которые активно обсуждали эту тему, буквально жили ею. Особую значимость это решение, по словам главы республики, приобретает в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне и год 100-летия Удмуртии.
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Вчера, 17:34
В Саратове отметят присвоение звания "Город трудовой доблести" салютом
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Александр БречаловТ-34Владимир ПутинУдмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскОбщество
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