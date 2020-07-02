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Богданов обсудил с палестинским послом ситуацию на Ближнем Востоке
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял посла Государства Палестина в Москве... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:06
россия
абдель хафиз нофаль
михаил богданов
махмуд аббас
биньямин нетаньяху
палестина
в мире
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россия, абдель хафиз нофаль, михаил богданов, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, палестина, в мире

Богданов обсудил с палестинским послом ситуацию на Ближнем Востоке

18:06 02.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял посла Государства Палестина в Москве Абдельхафиза Нофаля, сообщил МИД РФ.
"Обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования и проблематику восстановления межпалестинского единства, а также ряд практических вопросов российско-палестинского сотрудничества, в том числе в свете борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - сообщил МИД.
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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называл 1 июля датой начала возможного распространения израильского суверенитета на территории Западного берега, однако пока этот процесс не был запущен.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.
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РоссияАбдель Хафиз НофальМихаил БогдановМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуПалестинаВ мире
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