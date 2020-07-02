Богданов обсудил с палестинским послом ситуацию на Ближнем Востоке

"Обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования и проблематику восстановления межпалестинского единства, а также ряд практических вопросов российско-палестинского сотрудничества, в том числе в свете борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - сообщил МИД.