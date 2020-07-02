В Саратовской области число пациентов с COVID-19 на ИВЛ возросло до 68

САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с Число пациентов с коронавирусной инфекцией Саратовской области , которые находятся на искусственной вентиляции легких, увеличилось до 68, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Всего в регионе лабораторно подтверждены 6645 случаев заражения коронавирусом, умерли 44 пациента, выздоровели 3569. По данным минздрава области на 29 июня, в тяжелом состоянии находились 244 пациента с COVID-19, в том числе 53 на аппаратах ИВЛ.

"По тяжелым пациентам: 175 человек находятся на сегодняшний день на кислородной поддержке, 68 пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них 29 на инвазивной ИВЛ", - сказал Шувалов на брифинге по ситуации с COVID-19 в области.

Он уточнил, что на стационарном лечении находятся 1075 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них у 938 выявлена пневмония, еще 1581 пациент с COVID-19 лечится амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.