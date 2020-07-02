Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573809989.html
В Саратовской области число пациентов с COVID-19 на ИВЛ возросло до 68
Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, которые находятся на искусственной вентиляции легких, увеличилось до 68, сообщил первый... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
саратовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1400x0_80_0_0_a8ac45c5e22f53ae0fdf6506fe018b8c.jpg
саратовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1400x0_80_0_0_a8ac45c5e22f53ae0fdf6506fe018b8c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_208:0:2939:2048_1400x0_80_0_0_4c664b216e7f352af83e755c5bd4f184.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_549:0:2597:2048_1400x0_80_0_0_48d0b7c3043bc17019b1e4e53a1e8e35.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, саратовская область, общество

В Саратовской области число пациентов с COVID-19 на ИВЛ возросло до 68

18:03 02.07.2020
31
© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, которые находятся на искусственной вентиляции легких, увеличилось до 68, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждены 6645 случаев заражения коронавирусом, умерли 44 пациента, выздоровели 3569. По данным минздрава области на 29 июня, в тяжелом состоянии находились 244 пациента с COVID-19, в том числе 53 на аппаратах ИВЛ.
"По тяжелым пациентам: 175 человек находятся на сегодняшний день на кислородной поддержке, 68 пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них 29 на инвазивной ИВЛ", - сказал Шувалов на брифинге по ситуации с COVID-19 в области.
Он уточнил, что на стационарном лечении находятся 1075 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них у 938 выявлена пневмония, еще 1581 пациент с COVID-19 лечится амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская областьОбщество
Рекомендуем
Саратов
В Саратовской области закончили работу три госпиталя по борьбе с COVID-19
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Минздрав рассказал об испытаниях "Ремдесивира" в России
Тест на коронавирус
В Саратовской области один из МФЦ открыли после карантина по COVID-19
Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес во время выписки из военного госпиталя в Тегусигальпе
Президента Гондураса выписали из больницы после госпитализации с COVID-19
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры
Среди миротворцев в Приднестровье выявили первые три случая COVID-19
Вид на Исаакиевский собор
Исаакиевский собор откроется для посетителей в середине июля
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Швейцария одобрила "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19
Машина скорой помощи
В Нижегородской области число жертв коронавируса достигло 249
Пассажирский самолет в небе
В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Венесуэлы в Россию
Медики
В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 860
Медицинские работники в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
Премьер-министр Борис Джонсон
В Великобритании могут свернуть программу компенсации зарплат
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Куйвашев оценил присвоение звания "Город трудовой доблести" двум городам
Города России. Саратов
Губернатор оценил присвоение Саратову звания "Город трудовой доблести"
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель объяснила, почему коронавирус "никуда не исчезнет"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам
05:51Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
05:50В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13Минобороны рассказало о состоянии испытывающих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
Лента новостейМолния