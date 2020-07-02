Число зараженных коронавирусом в Азербайджане увеличилось до 18 684

"В Азербайджане выявлены еще 572 случая заражения коронавирусом, 364 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 18 684 факта заражения коронавирусной инфекцией, 10 425 человек вылечились, 228 скончались, 8031 продолжает лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.