Число зараженных коронавирусом в Азербайджане увеличилось до 18 684

БАКУ, 2 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 18 684, за сутки инфекция выявлена еще у 572 человек, всего в стране умерли 228 больных с COVID-19, сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 572 случая заражения коронавирусом, 364 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 18 684 факта заражения коронавирусной инфекцией, 10 425 человек вылечились, 228 скончались, 8031 продолжает лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии было проведено 495 828 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.