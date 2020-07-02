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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573809804.html
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане увеличилось до 18 684
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 18 684, за сутки инфекция выявлена еще у 572 человек, всего в стране умерли 228 больных РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
азербайджан
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане увеличилось до 18 684

18:00 02.07.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевСотрудники службы скорой помощи в Азербайджане
Сотрудники службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 2 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 18 684, за сутки инфекция выявлена еще у 572 человек, всего в стране умерли 228 больных с COVID-19, сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 572 случая заражения коронавирусом, 364 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 18 684 факта заражения коронавирусной инфекцией, 10 425 человек вылечились, 228 скончались, 8031 продолжает лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии было проведено 495 828 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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