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Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в четверг вечером. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:29
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре

17:59 02.07.2020 (обновлено: 18:29 02.07.2020)
1006
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в четверг вечером.
"По прогнозам синоптиков из Росгидромета, <...> до 22 часов ожидается гроза с дождем, местами с ливнем. При грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС.
Спасатели рекомендовали жителям города по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а при управлении автомобилем соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
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ПогодаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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