Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре

Спасатели рекомендовали жителям города по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а при управлении автомобилем соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.