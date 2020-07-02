https://ria.ru/20200702/1573809745.html
Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в четверг вечером. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:59
2020-07-02T18:29
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571039099_0:0:3012:1695_1400x0_80_0_0_9f2d7f7e741795eab6f798ad2813f933.jpg
https://ria.ru/20200701/1573744711.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571039099_0:0:3012:1695_1400x0_80_0_0_9f2d7f7e741795eab6f798ad2813f933.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571039099_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a26ea6147476bf355992f520603acf5a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571039099_30:0:2078:2048_1400x0_80_0_0_1166e5339471e251520f665b9a22230c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество