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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Эксперты высоко оценили электронное голосование по Конституции
Эксперты положительно оценили опыт проведения электронного голосования по поправкам в конституцию в Москве и Нижегородской области, отметив, что высокая явка... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:58
голосование по поправкам в конституцию
фонд развития гражданского общества
конституция рф
москва
нижегородская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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фонд развития гражданского общества, конституция рф, москва, нижегородская область, политика

Эксперты высоко оценили электронное голосование по Конституции

17:58 02.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСистема электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Система электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Система электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Эксперты положительно оценили опыт проведения электронного голосования по поправкам в конституцию в Москве и Нижегородской области, отметив, что высокая явка жителей столицы обусловлена именно применением такого формата процедуры.
"Очень важный момент - это отношение к голосованию в интернете... Прошедшее голосование через интернет позволяет говорить о том, что это не далекое будущее, а будущее, которое уже наступило", - сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский на круглом столе "Голосование по поправкам в конституцию. Главные итоги" в ФоРГО.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
Он добавил, что сотрудники Института вели исследования в регионах рядом с Москвой, жители которых испытывали "определенную зависть" из-за возможности проголосовать дистанционно у москвичей. "Плюс мы не обнаружили значимой критики, что это каким-то образом неправильно, незаконно, то есть более того, люди считают, что это удобно, правильно", - уточнил эксперт.
По мнению председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, московская явка в этом смысле заслуживает особого внимания, потому что москвичи очень активно голосовали.
"То есть, если мы посмотрим на все федеральные выборы, то обычно разница по явке примерно на 30%. Здесь мы увидели гораздо более значительные цифры, более высокую активность жителей столицы. И одна из причин - то, что Москва так широко применила голосование через интернет - практически четверть всех проголосовавших", - пояснил он.
Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
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Итоговая явка на электронном голосовании в Москве составила 92,3%
Также эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает электронное голосование выдающейся и очень правильной процедурой. "Я уже более 10 лет выступаю за то, чтобы внедрять онлайн-голосование на выборах разного уровня, и это отрадный факт. Хотелось бы, чтобы опыт Москвы был учтен, хотя бы с точки зрения создания всей инфраструктуры", - подчеркнул он.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
13100011
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Голосование по поправкам в КонституциюФонд развития гражданского обществаКонституция РФМоскваНижегородская областьПолитика
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