Эксперты высоко оценили электронное голосование по Конституции

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Эксперты положительно оценили опыт проведения электронного голосования по поправкам в конституцию в Эксперты положительно оценили опыт проведения электронного голосования по поправкам в конституцию в Москве Нижегородской области , отметив, что высокая явка жителей столицы обусловлена именно применением такого формата процедуры.

"Очень важный момент - это отношение к голосованию в интернете... Прошедшее голосование через интернет позволяет говорить о том, что это не далекое будущее, а будущее, которое уже наступило", - сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский на круглом столе "Голосование по поправкам в конституцию. Главные итоги" в ФоРГО

Он добавил, что сотрудники Института вели исследования в регионах рядом с Москвой, жители которых испытывали "определенную зависть" из-за возможности проголосовать дистанционно у москвичей. "Плюс мы не обнаружили значимой критики, что это каким-то образом неправильно, незаконно, то есть более того, люди считают, что это удобно, правильно", - уточнил эксперт.

По мнению председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, московская явка в этом смысле заслуживает особого внимания, потому что москвичи очень активно голосовали.

"То есть, если мы посмотрим на все федеральные выборы, то обычно разница по явке примерно на 30%. Здесь мы увидели гораздо более значительные цифры, более высокую активность жителей столицы. И одна из причин - то, что Москва так широко применила голосование через интернет - практически четверть всех проголосовавших", - пояснил он.

Также эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает электронное голосование выдающейся и очень правильной процедурой. "Я уже более 10 лет выступаю за то, чтобы внедрять онлайн-голосование на выборах разного уровня, и это отрадный факт. Хотелось бы, чтобы опыт Москвы был учтен, хотя бы с точки зрения создания всей инфраструктуры", - подчеркнул он.