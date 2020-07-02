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МИД напомнил о рекомендации воздержаться от поездок за границу
МИД РФ напомнил россиянам о рекомендации воздержаться от поездок заграницу в период пандемии коронавируса. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, в мире

МИД напомнил о рекомендации воздержаться от поездок за границу

17:57 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. МИД РФ напомнил россиянам о рекомендации воздержаться от поездок заграницу в период пандемии коронавируса.
"Министерство иностранных дел Российской Федерации напоминает российским туристам о ранее озвученных рекомендациях воздержаться в период пандемии от поездок за пределы России, кроме экстренных случаев, а также о необходимости оформления медицинской страховки на весь срок пребывания за рубежом", - говорится в сообщении МИД РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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