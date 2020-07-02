https://ria.ru/20200702/1573809654.html
МИД напомнил о рекомендации воздержаться от поездок за границу
МИД РФ напомнил россиянам о рекомендации воздержаться от поездок заграницу в период пандемии коронавируса. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:57
2020-07-02T17:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
в мире
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3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564843998_0:337:2958:2001_1400x0_80_0_0_1ac745f95bdf030a7e8c2fad82da2f3b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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