Верховный суд США изучит публикацию документов по расследованию Мюллера

Несмотря на то, что решение Верховного суда нельзя предсказать заранее, де-факто нынешнее согласие его рассмотреть является победой Трампа, поскольку дело будет рассмотрено, вероятнее всего, уже после выборов президента в ноябре. Если Трамп будет переизбран, либо республиканцы получат контроль над палатой представителей, дело может утратить остроту или вообще быть отозвано. Таким образом, Верховный суд избежит вмешательства в конфликт законодательной и исполнительной ветвей власти.