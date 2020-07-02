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Верховный суд США изучит публикацию документов по расследованию Мюллера
Верховный суд США согласился заслушать дело о публикации секретных документов большого жюри по "российскому расследованию" спецпрокурора Роберта Мюллера,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:57
уильям барр
верховный суд сша
роберт мюллер
сша
в мире
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353
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уильям барр, верховный суд сша, роберт мюллер, сша, в мире

Верховный суд США изучит публикацию документов по расследованию Мюллера

17:57 02.07.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Верховного суда в Вашингтоне
Здание Верховного суда в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Верховный суд США согласился заслушать дело о публикации секретных документов большого жюри по "российскому расследованию" спецпрокурора Роберта Мюллера, говорится на сайте суда.
Палата представителей под руководством большинства демократов требовала распространить документы, подозревая наличие в них инкриминирующих сведений о президенте США Дональде Трампе. Администрация Трампа возражала, указывая, что конгресс не должен иметь право изучать мотивы возбуждения того или иного расследования.
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Несмотря на то, что решение Верховного суда нельзя предсказать заранее, де-факто нынешнее согласие его рассмотреть является победой Трампа, поскольку дело будет рассмотрено, вероятнее всего, уже после выборов президента в ноябре. Если Трамп будет переизбран, либо республиканцы получат контроль над палатой представителей, дело может утратить остроту или вообще быть отозвано. Таким образом, Верховный суд избежит вмешательства в конфликт законодательной и исполнительной ветвей власти.
При этом Верховный суд еще не решил дела об обнародовании финансовых документов Трампа, которых требуют в палате представителей.
Демократы спорят с тем, правильно ли изложил ход расследования Мюллера генпрокурор, глава министерства юстиции Уильям Барр. По заявлению Барра, Мюллер подтвердил обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в выборы 2016 года (Россия эти обвинения отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" президента Дональда Трампа с Россией (наличие такого сговора отрицали как в Кремле, так и в Белом доме).
Мюллер предъявил обвинения ряду бывших сотрудников и приближенных Трампа и добился обвинительных приговоров против ряда из них. Так, бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт получил тюремный срок за финансовые и налоговые нарушения, бывший советник Трампа Роджер Стоун - за воспрепятствование правосудию, бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн сейчас ждет снятия обвинений в даче ложных показаний после вмешательства минюста.
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
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Уильям БаррВерховный суд СШАРоберт МюллерСШАВ мире
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