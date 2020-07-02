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Бельгия опасается, что китайские студенты могут быть причастны к шпионажу
Служба государственной безопасности Бельгии опасается, что китайские студенты, обучающиеся в бельгийских вузах, могут быть причастны к шпионажу в пользу военных РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:56
западная европа
бельгия
китай
в мире
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западная европа, бельгия, китай, в мире

Бельгия опасается, что китайские студенты могут быть причастны к шпионажу

17:56 02.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрюссель, Бельгия
Брюссель, Бельгия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Брюссель, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Служба государственной безопасности Бельгии опасается, что китайские студенты, обучающиеся в бельгийских вузах, могут быть причастны к шпионажу в пользу военных КНР.
"Эти студенты увозят полученные в бельгийских университетах знания, чтобы предоставить их в распоряжение армии своей страны", - говорится в опубликованном в четверг докладе Службы госбезопасности.
По ее данным, студенты военных исследовательских институтов, таких как Китайский национальный университет оборонных технологий, направляются в ряд стран Западной Европы, в том числе в Бельгию, именно для получения важных знаний для развития военной сферы. В документе указывается, что сейчас в бельгийских вузах обучаются десятки "военных студентов" из Китая.
В этой связи бельгийские спецслужбы подготовили программу, которая должна позволить ученым лучше защищать свой научно-исследовательский потенциал.
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В документе говорится, что международное сотрудничество также может поставить под угрозу интеллектуальную собственность. "Некоторые страны направляют своих студентов и исследователей за рубеж, чтобы они вернулись с багажом знаний и ноу-хау. К сожалению, не всегда это происходит открыто", - отмечается в докладе.
По словам заместителя главы Службы государственной безопасности Бельгии Паскаля Петри, спецслужбы пытаются выявлять потенциально опасных студентов. "У нас есть возможности по выявлению таких случаев, некоторым было отказано во въезде в Бельгию", - сказал Петри в интервью местному телеканалу RTBF.
По его словам, китайские студенты имеют легальный статус, приезжают по студенческому обмену и обладают доступом в университеты в рамках международного студенческого обмена. "Мы должны с одной стороны гарантировать демократические ценности Бельгии, а с другой - выявлять возможные угрозы", - заключил Петри.
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