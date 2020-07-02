Бельгия опасается, что китайские студенты могут быть причастны к шпионажу

БРЮССЕЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Служба государственной безопасности Служба государственной безопасности Бельгии опасается, что китайские студенты, обучающиеся в бельгийских вузах, могут быть причастны к шпионажу в пользу военных КНР.

"Эти студенты увозят полученные в бельгийских университетах знания, чтобы предоставить их в распоряжение армии своей страны", - говорится в опубликованном в четверг докладе Службы госбезопасности.

По ее данным, студенты военных исследовательских институтов, таких как Китайский национальный университет оборонных технологий, направляются в ряд стран Западной Европы , в том числе в Бельгию, именно для получения важных знаний для развития военной сферы. В документе указывается, что сейчас в бельгийских вузах обучаются десятки "военных студентов" из Китая

В этой связи бельгийские спецслужбы подготовили программу, которая должна позволить ученым лучше защищать свой научно-исследовательский потенциал.

В документе говорится, что международное сотрудничество также может поставить под угрозу интеллектуальную собственность. "Некоторые страны направляют своих студентов и исследователей за рубеж, чтобы они вернулись с багажом знаний и ноу-хау. К сожалению, не всегда это происходит открыто", - отмечается в докладе.

По словам заместителя главы Службы государственной безопасности Бельгии Паскаля Петри, спецслужбы пытаются выявлять потенциально опасных студентов. "У нас есть возможности по выявлению таких случаев, некоторым было отказано во въезде в Бельгию", - сказал Петри в интервью местному телеканалу RTBF.