Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200702/1573809510.html
Виктора Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище
Заслуженный артист РСФСР, актер Виктор Проскурин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, по предварительным данным, прощание состоится в субботу,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:55
культура
умер виктор проскурин
виктор проскурин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725149_0:118:2048:1270_1400x0_80_0_0_9d09a5dcbc086dc1130a45b98eaaf63a.jpg
https://ria.ru/20200702/1573762624.html
https://ria.ru/20200701/1573729243.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725149_0:118:2048:1270_1400x0_80_0_0_9d09a5dcbc086dc1130a45b98eaaf63a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725149_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_44488e16d69dbd8678c835398457d0ae.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725149_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_b9f9a6e866cc5b0461dd7b423f5ecaca.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер виктор проскурин, виктор проскурин, общество

Виктора Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище

17:55 02.07.2020
1685
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкАктер Виктор Проскурин
Актер Виктор Проскурин
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Актер Виктор Проскурин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР, актер Виктор Проскурин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, по предварительным данным, прощание состоится в субботу, место проведения пока согласовывается с московской мэрией, сообщили РИА Новости в Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ.
Звезда фильмов "Большая перемена" и "Выйти замуж за капитана" Проскурин скончался во вторник на 69-м году жизни.
Актер Виктор Проскурин
Вчера, 01:02Культура
Стало известно о состоянии актера Проскурина перед смертью
"Похоронен будет на Троекуровском кладбище. Пока прощание планируется в субботу. Где оно будет проходить, пока неизвестно. Потому что нет ответа от мэрии, непонятно, будет разрешение или нет от них на более открытое прощание. Сейчас и место согласовывается, так как рассматривается вариант не только Дома кино, а еще одно место", - рассказала собеседница агентства.
Проскурин родился в 1952 году, окончил театральное училище имени Щукина, после чего получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сразу сыграл роль Палача в "Тиле Уленшпигеле". Артист получил широкую известность в театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова.
Проскурин также известен по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Дорога на край жизни", "Очаровательные негодники" и многих других. В 1982 году получил звание Заслуженного артиста РСФСР.
Актриса Валентина Талызина
1 июля, 11:32Культура
Талызина назвала Проскурина блестящим артистом
000512
Обсудить 1
КультураУмер Виктор ПроскуринВиктор ПроскуринОбщество
Рекомендуем
Писатель Борис Дубровин
Умер поэт Борис Дубровин
Дождь в Москве
Москвичей предупредили о грозе, ливне и сильном ветре
Писатель Борис Дубровин
Союз писателей Москвы назвал творчество поэта Дубровина многогранным
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал заявления США по итогам голосования
Первый автор исследования Тина Ван с мужем и собакой
Найден способ оценки "человеческого" возраста собаки
Писатель Борис Дубровин
Лещенко рассказал о "ярких и событийных" стихах поэта Дубровина
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель объяснила, почему коронавирус "никуда не исчезнет"
Актер Виктор Проскурин
Стало известно о состоянии актера Проскурина перед смертью
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит видео с ребенком, разнимающим с ножом пьяную пару
Лужнецкая набережная и мост Лужники в Москве
В Москве-реке нашли тело младенца
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Суд утвердил взыскание 2,5 млн рублей с организаторов незаконных акций
Президент России Владимир Путин
Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 20 городам
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Актер Виктор Проскурин
Названы дата и место прощания с актером Виктором Проскуриным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о страхе России "потерять" Белоруссию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам
05:51Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
05:50В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13Минобороны рассказало о состоянии испытывающих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
Лента новостейМолния