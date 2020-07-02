Виктора Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище

"Похоронен будет на Троекуровском кладбище. Пока прощание планируется в субботу. Где оно будет проходить, пока неизвестно. Потому что нет ответа от мэрии, непонятно, будет разрешение или нет от них на более открытое прощание. Сейчас и место согласовывается, так как рассматривается вариант не только Дома кино, а еще одно место", - рассказала собеседница агентства.