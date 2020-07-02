https://ria.ru/20200702/1573809510.html
Виктора Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище
Заслуженный артист РСФСР, актер Виктор Проскурин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, по предварительным данным, прощание состоится в субботу,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:55
2020-07-02T17:55
культура
умер виктор проскурин
виктор проскурин
общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер виктор проскурин, виктор проскурин, общество
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Заслуженный артист РСФСР
, актер Виктор Проскурин
будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
, по предварительным данным, прощание состоится в субботу, место проведения пока согласовывается с московской мэрией, сообщили РИА Новости в Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ.
Звезда фильмов "Большая перемена" и "Выйти замуж за капитана" Проскурин скончался во вторник на 69-м году жизни.
"Похоронен будет на Троекуровском кладбище. Пока прощание планируется в субботу. Где оно будет проходить, пока неизвестно. Потому что нет ответа от мэрии, непонятно, будет разрешение или нет от них на более открытое прощание. Сейчас и место согласовывается, так как рассматривается вариант не только Дома кино, а еще одно место", - рассказала собеседница агентства.
Проскурин родился в 1952 году, окончил театральное училище имени Щукина
, после чего получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сразу сыграл роль Палача в "Тиле Уленшпигеле". Артист получил широкую известность в театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова.
Проскурин также известен по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Дорога на край жизни", "Очаровательные негодники" и многих других. В 1982 году получил звание Заслуженного артиста РСФСР.