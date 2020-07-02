В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 17,1 тысячи

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 252 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 17 150. Всего 9 846 человек были вылечены, а 560 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.