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Гутерреш призвал укрепить Конвенцию о биооружии
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает к укреплению Конвенции о биологическом оружии, которой, по его мнению, недостает института надзора и положений о проверке. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:53
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353
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антониу гутерреш, воз, совет безопасности оон, оон, в мире

Гутерреш призвал укрепить Конвенцию о биооружии

17:53 02.07.2020
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© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
© AP Photo / K.M. Chaudary
ООН, 2 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает к укреплению Конвенции о биологическом оружии, которой, по его мнению, недостает института надзора и положений о проверке.
Выступая на заседании СБ ООН, генсек отметил, что пандемия коронавируса выявила риски возможного проведения био-террористических атак. Как полагает генсек, даже готовности человечества может быть недостаточно в случае преднамеренного управления инфекцией или умышленного распространения вируса в нескольких местах одновременно.
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"Поэтому, изучая то, как мы можем улучшить наши ответные действия на будущие угрозы от болезней, мы должны уделить серьезное внимание предотвращению преднамеренного использования болезней в качестве оружия", - сказал Гутереш.
Заседание посвящено теме "Поддержание международного мира и безопасности: последствия COVID-19".
Он напомнил, что Конвенция о биологическом оружии содержит норму против использования инфекции в качестве оружия, и в настоящее время ее участниками являются 183 государства.
"Я призываю 14 государств, которые еще не присоединились к Конвенции, сделать это без каких-либо промедлений. Нам также необходимо укрепить Конвенцию, в которой отсутствует институт надзора и нет положений о проверке", - заявил генсек.
По мнению Гутерреша, это надо сделать путем усиления роли Конвенции как форума для обсуждения превентивных мер, мощного потенциала ответных действий и эффективных контрмер.
Как полагает генсек, лучшим средством против биологического оружия является эффективное противодействие болезням естественного происхождения. По его мнению, сильные общественные системы здравоохранения являются не только важным средством против COVID-19, но и эффективным сдерживающим фактором против развития биологического оружия.
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"Все эти вопросы должны быть включены в повестку в следующем году на обзорной конференции по Конференции", - указал Гутерреш.
"Учитывая скорость распространения патогенных микроорганизмов в… мире, мы должны сделать так, чтобы все страны обладали устойчивыми и соответствующими возможностями для быстрого и надежного реагирования на любой… глобальный, носящий преднамеренный характер, биологический инцидент", - заявил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
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Антониу ГутеррешВОЗСовет Безопасности ООНООНВ мире
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