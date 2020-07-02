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Экоактивисты разбросали в бундестаге листовки на глазах у Мерекль
Берлинские активисты из экологического движения Extinction Rebellion и молодежного движения Jugendrat устроили в четверг акцию протеста в бундестаге,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:49
ангела меркель
германия
в мире
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Если они после акции не собрали листовки и не сдали их на вторичную переработку - это не настоящие экоактивисты...
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германия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ангела меркель, германия, в мире

Экоактивисты разбросали в бундестаге листовки на глазах у Мерекль

17:49 02.07.2020
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© AP Photo / Markus SchreiberЗдание Рейхстага в Берлине, Германия
Здание Рейхстага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Берлинские активисты из экологического движения Extinction Rebellion и молодежного движения Jugendrat устроили в четверг акцию протеста в бундестаге, разбрасывая листовки и зачитывая лозунги в нескольких метрах от канцлера Ангелы Меркель, которая отреагировала на происходящее ухмылкой.
Акция приурочена к предстоящему в пятницу голосованию по Закону о прекращении использования ископаемого угля (Kohleausstieggesetz), который предусматривает выход из угольной энергетики к 2038 году. Активисты считают это слишком поздней датой, часть призывает закрыть ТЭС на угле уже к 2025 году, некоторые считают, что это нужно сделать к 2030 году.

STOPPT DEN AUSVERKAUF UNSERER ZUKUNFT! In der Lobby des Bundestages wurde heute zu Beginn der Abstimmung über das...

Опубликовано Extinction Rebellion Berlin Четверг, 2 июля 2020 г.
"С научной точки зрения, с выходом из угольной промышленности к 2038 году Германия окончательно прощается с целью в 1,5 градуса (цель сдержать потепление климата в пределах 1,5 градуса по отношению к доиндустриальной эпохе в соответствии с Парижским соглашением). <…> Мы, исходя из научного консенсуса, требуем выхода из угольной промышленности к 2025 году. Всё остальное - это предательство молодого поколения", - заявила активистка Jugendrat Рифка Ламбрехт.
Видео акции размещено в аккаунте берлинского отделения Extinction Rebellion. На нем видно, как активисты разбрасывают листовки, другие открывают зонты. Зонты символизируют "пакет спасения" - правительственную программу спасения экономики Германии от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В немецком языке для этого используется слово Rettungsschirm (один из вариантов перевода - "спасительный зонт"), поэтому активисты как символ своего движения используют оранжевые зонты, а их главное требование - "поколенческий спасительный зон" (Generationenrettungsschirm).
Кембридж
18 февраля, 03:58
В Кембридже экоактивисты испортили газон у колледжа в знак протеста
Они считают, что те программы, которые принимает правительство и бундестаг, направлены на защиту корпораций в ущерб интересам молодого поколения, обеспокоенного изменением климата.
На видео можно разглядеть Меркель в бирюзовом фирменном пиджаке. Поначалу, когда активисты ворвались в холл бундестага и начали разбрасывать листовки, Меркель заметно сжала плечи, явно испугавшись от такой активности. Охранники не дали активистам приблизиться к Меркель, но канцлер не сдвинулась с места, а обернувшись слушала выступление молодежи. Видео Extinction Rebellion не запечатлело лицо Меркель, однако на кадрах немецких телеканалов хорошо видно, как к концу акции на лице Меркель появилась ухмылка.
Jugendrat в своей агитации в том числе обращается к Меркель, призывая ее к диалогу. Таким образом активисты впервые "поговорили" с канцлером в очной встрече.
Активисты движения против климатических изменений Extinction Rebellion во время акции протеста перед выставочным комплексом Ifema в Мадриде
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В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
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Ангела МеркельГерманияВ мире
Популярные комментарии
Если они после акции не собрали листовки и не сдали их на вторичную переработку - это не настоящие экоактивисты...
2 июля, 18:25
YSYar S
370000
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