Экоактивисты разбросали в бундестаге листовки на глазах у Мерекль

БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Берлинские активисты из экологического движения Extinction Rebellion и молодежного движения Jugendrat устроили в четверг акцию протеста в бундестаге, разбрасывая листовки и зачитывая лозунги в нескольких метрах от канцлера Берлинские активисты из экологического движения Extinction Rebellion и молодежного движения Jugendrat устроили в четверг акцию протеста в бундестаге, разбрасывая листовки и зачитывая лозунги в нескольких метрах от канцлера Ангелы Меркель , которая отреагировала на происходящее ухмылкой.

Акция приурочена к предстоящему в пятницу голосованию по Закону о прекращении использования ископаемого угля (Kohleausstieggesetz), который предусматривает выход из угольной энергетики к 2038 году. Активисты считают это слишком поздней датой, часть призывает закрыть ТЭС на угле уже к 2025 году, некоторые считают, что это нужно сделать к 2030 году.

STOPPT DEN AUSVERKAUF UNSERER ZUKUNFT! In der Lobby des Bundestages wurde heute zu Beginn der Abstimmung über das... Опубликовано Extinction Rebellion Berlin Четверг, 2 июля 2020 г.

"С научной точки зрения, с выходом из угольной промышленности к 2038 году Германия окончательно прощается с целью в 1,5 градуса (цель сдержать потепление климата в пределах 1,5 градуса по отношению к доиндустриальной эпохе в соответствии с Парижским соглашением). <…> Мы, исходя из научного консенсуса, требуем выхода из угольной промышленности к 2025 году. Всё остальное - это предательство молодого поколения", - заявила активистка Jugendrat Рифка Ламбрехт.

Видео акции размещено в аккаунте берлинского отделения Extinction Rebellion. На нем видно, как активисты разбрасывают листовки, другие открывают зонты. Зонты символизируют "пакет спасения" - правительственную программу спасения экономики Германии от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В немецком языке для этого используется слово Rettungsschirm (один из вариантов перевода - "спасительный зонт"), поэтому активисты как символ своего движения используют оранжевые зонты, а их главное требование - "поколенческий спасительный зон" (Generationenrettungsschirm).

Они считают, что те программы, которые принимает правительство и бундестаг, направлены на защиту корпораций в ущерб интересам молодого поколения, обеспокоенного изменением климата.

На видео можно разглядеть Меркель в бирюзовом фирменном пиджаке. Поначалу, когда активисты ворвались в холл бундестага и начали разбрасывать листовки, Меркель заметно сжала плечи, явно испугавшись от такой активности. Охранники не дали активистам приблизиться к Меркель, но канцлер не сдвинулась с места, а обернувшись слушала выступление молодежи. Видео Extinction Rebellion не запечатлело лицо Меркель, однако на кадрах немецких телеканалов хорошо видно, как к концу акции на лице Меркель появилась ухмылка.