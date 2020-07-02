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В Ярославской области поймали напавшую на людей лису
Специалисты поймали агрессивную лисицу, напавшую на людей в поселке Фоминское Ярославской области, сообщает региональный департамент окружающей среды и... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:52
ярославская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ярославская область, происшествия

В Ярославской области поймали напавшую на людей лису

17:47 02.07.2020 (обновлено: 17:52 02.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛиса
Лиса
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Лиса. Архивное фото
БРЯНСК, 2 июн – РИА Новости. Специалисты поймали агрессивную лисицу, напавшую на людей в поселке Фоминское Ярославской области, сообщает региональный департамент окружающей среды и природопользования.
По данным ведомства, сигнал о том, что на территории поселка Фоминское лисица напала на жителей, поступил в среду из Тутаевского района. В оперативном порядке на место происшествия выехал егерь Чебаковского охотхозяйства.
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"К моменту приезда животное было отловлено охотничьей собакой. Ветеринарными специалистами взяты пробы биоматериала, направлены для исследования в лабораторию. Пострадавшие обратились в больницу", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и вакцинацию. Результаты исследования биоматериалов животного будут известны в течение месяца. При этом отмечается, что в четверг на территории поселка замечена еще одна лисица, на место выехали специалисты для проверки информации.
Эксперты напоминают о необходимости избегать контакта с животным.
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