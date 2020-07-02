В Ярославской области поймали напавшую на людей лису

БРЯНСК, 2 июн – РИА Новости. Специалисты поймали агрессивную лисицу, напавшую на людей в поселке Фоминское Ярославской области, сообщает региональный департамент окружающей среды и природопользования.
По данным ведомства, сигнал о том, что на территории поселка Фоминское лисица напала на жителей, поступил в среду из Тутаевского района. В оперативном порядке на место происшествия выехал егерь Чебаковского охотхозяйства.
"К моменту приезда животное было отловлено охотничьей собакой. Ветеринарными специалистами взяты пробы биоматериала, направлены для исследования в лабораторию. Пострадавшие обратились в больницу", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и вакцинацию. Результаты исследования биоматериалов животного будут известны в течение месяца. При этом отмечается, что в четверг на территории поселка замечена еще одна лисица, на место выехали специалисты для проверки информации.
Эксперты напоминают о необходимости избегать контакта с животным.
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