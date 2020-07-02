В Ярославской области поймали напавшую на людей лису

"К моменту приезда животное было отловлено охотничьей собакой. Ветеринарными специалистами взяты пробы биоматериала, направлены для исследования в лабораторию. Пострадавшие обратились в больницу", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и вакцинацию. Результаты исследования биоматериалов животного будут известны в течение месяца. При этом отмечается, что в четверг на территории поселка замечена еще одна лисица, на место выехали специалисты для проверки информации.