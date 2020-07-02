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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573808980.html
Слуцкий прокомментировал заявления США по итогам голосования
Заявления об обеспокоенности США возможностью действующего президента РФ Владимира Путина остаться у власти до 2036 года является прямым вмешательством во... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:09
владимир путин
вашингтон (город)
голосование по поправкам в конституцию
россия
леонид слуцкий
конституция рф
госдума рф
сша
в мире
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Правильно США заявляют. А Слуцкому лучше молчать!
86
Каков твой выбор кандидата в президенты и почему? Ну а если нет такого, то лучше уже тебе молчать.
38
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вашингтон (город)
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир путин, вашингтон (город), россия, леонид слуцкий, конституция рф, госдума рф, сша, в мире

Слуцкий прокомментировал заявления США по итогам голосования

17:47 02.07.2020 (обновлено: 18:09 02.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Заявления об обеспокоенности США возможностью действующего президента РФ Владимира Путина остаться у власти до 2036 года является прямым вмешательством во внутренние дела России, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
США выразили в четверг обеспокоенность по поводу проведения голосования в России по конституционным поправкам, особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Владимира Путина оставаться президентом РФ до 2036 года, заявили ранее РИА Новости в пресс-службе госдепа.

"Заявления пресс-секретаря госдепартамента США об обеспокоенности якобы "манипуляциями" результатами общероссийского голосования по поправкам в конституцию и потенциальной возможностью для "президента Путина оставаться у власти до 2036 года" являются прямым вмешательством во внутренние дела России. Все утверждения о каком-то влиянии на исход голосования не то что голословны, это прямая клевета", - сказал Слуцкий журналистам.

"Не госдепартаменту и не его пресс-секретарю решать, кто и как должен иметь возможность избираться президентом РФ. Это должен решать российский народ, который подавляющим большинством одобрил изменения основного закона своей страны", - подчеркнул парламентарий.
Он также отметил, что по его мнению, подобные высказывания должны получить соответствующую оценку и по линии дипведомства, и на парламентском уровне.
С инициативой о внесении поправок в Конституцию страны выступил президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Поправки в конституцию президент вынес на всероссийское голосование.
165320124
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинВашингтон (город)РоссияЛеонид СлуцкийКонституция РФГосдума РФСШАВ мире
Популярные комментарии
Правильно США заявляют. А Слуцкому лучше молчать!
2 июля, 17:52
Владимир Косарев
13000172
Каков твой выбор кандидата в президенты и почему? Ну а если нет такого, то лучше уже тебе молчать.
2 июля, 18:01
КПКиря Папка
3000008
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