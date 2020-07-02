Слуцкий прокомментировал заявления США по итогам голосования

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Заявления об обеспокоенности Заявления об обеспокоенности США возможностью действующего президента РФ Владимира Путина остаться у власти до 2036 года является прямым вмешательством во внутренние дела России, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

США выразили в четверг обеспокоенность по поводу проведения голосования в России по конституционным поправкам, особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Владимира Путина оставаться президентом РФ до 2036 года, заявили ранее РИА Новости в пресс-службе госдепа.

"Заявления пресс-секретаря госдепартамента США об обеспокоенности якобы "манипуляциями" результатами общероссийского голосования по поправкам в конституцию и потенциальной возможностью для "президента Путина оставаться у власти до 2036 года" являются прямым вмешательством во внутренние дела России. Все утверждения о каком-то влиянии на исход голосования не то что голословны, это прямая клевета", - сказал Слуцкий журналистам.

"Не госдепартаменту и не его пресс-секретарю решать, кто и как должен иметь возможность избираться президентом РФ. Это должен решать российский народ, который подавляющим большинством одобрил изменения основного закона своей страны", - подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что по его мнению, подобные высказывания должны получить соответствующую оценку и по линии дипведомства, и на парламентском уровне.