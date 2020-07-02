Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573808884.html
Торговое соглашение Меркосур с ЕС могут подписать во втором полугодии
Соглашение блока южноамериканских стран Меркосур с ЕС, достигнутое год назад, может быть подписано во втором полугодии, сообщил президент Парагвая Марио Абдо... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:46
марио абдо бенитес
аргентина
меркосур
уругвай
южная америка
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_109770bd109fba248bf643f05757964e.jpg
https://ria.ru/20200220/1565034045.html
аргентина
уругвай
южная америка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_109770bd109fba248bf643f05757964e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_251c4a15dde11ef3cc71cddfc3e41ab6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_935:0:2982:2047_1400x0_80_0_0_099f7eb00d4b23e71af0f5a4352da295.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марио абдо бенитес, аргентина, меркосур, уругвай, южная америка, экономика

Торговое соглашение Меркосур с ЕС могут подписать во втором полугодии

17:46 02.07.2020
586
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июл – РИА Новости. Соглашение блока южноамериканских стран Меркосур с ЕС, достигнутое год назад, может быть подписано во втором полугодии, сообщил президент Парагвая Марио Абдо Бенитес на встрече глав государств, входящих в Меркосур.
"Мы достигли договоренности по важным техническим аспектам соглашения Меркосур-ЕС с намерением подписать его во втором полугодии. Мы хотим, чтобы Меркосур эффективно служил своим целям и работал на улучшение качества жизни наших граждан", - сказал президент, чье выступление транслировалось в Twitter,
ЕС и Меркосур в конце июня прошлого года после более чем 20 лет переговоров достигли соглашения о свободной торговле, которое требует подписания. Однако у ряда стран возникли сомнения о его ратификации. Так, Франция заявляла, что может не подписать торговое соглашение с Бразилией, которая, по ее мнению, не соблюдает Парижское соглашение по климату.
Соглашение Меркосур-ЕС предполагает стимулирующие условия доступа стран к товарам, услугам и инвестициям, упрощает коммерческие операции, облегчает доступ к технологиям. Документ предусматривает специальные программы для малых и средних предприятий, а также предусматривает стабильные правила игры для иностранных инвесторов.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
20 февраля, 23:09Распространение нового коронавируса
Страны Меркосур договорились о совместной борьбе с коронавирусом
300000
Обсудить 0
Марио Абдо БенитесАргентинаМеркосурУругвайЮжная АмерикаЭкономика
Рекомендуем
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
МИД Китая оценил итоги голосования по российской конституции
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Моди поздравил Путина с успешным проведением голосования по Конституции
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Моди подтвердили возможность проведения двустороннего саммита
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США частично сняли санкции, введенные из-за ситуации в Венесуэле
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Военные из КНР и Индии провели встречу по урегулированию на границе
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
ФРГ хочет более тесного взаимодействия с Россией, заявил посол
Фондовая биржа в Афинах, Греция
Совместные мероприятия России и Греции из-за пандемии отложены
Вид на Гонконг
В Китае назвали "бандитской логикой" намерение ряда стран ввести санкции
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал принятие закона о нацбезопасности Гонконга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Сирии
"Засветилось на видео": каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
Юрий Бездудный
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Комплекс ПВО
С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео призвал Германию воспринимать Россию как угрозу
Вид с набережной на Гонконг
В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам
05:51Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
05:50В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13Минобороны рассказало о состоянии испытывающих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
Лента новостейМолния