Торговое соглашение Меркосур с ЕС могут подписать во втором полугодии

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июл – РИА Новости. Соглашение блока южноамериканских стран Меркосур с ЕС, достигнутое год назад, может быть подписано во втором полугодии, сообщил президент Парагвая Марио Абдо Бенитес на встрече глав государств, входящих в Меркосур.
"Мы достигли договоренности по важным техническим аспектам соглашения Меркосур-ЕС с намерением подписать его во втором полугодии. Мы хотим, чтобы Меркосур эффективно служил своим целям и работал на улучшение качества жизни наших граждан", - сказал президент, чье выступление транслировалось в Twitter,
ЕС и Меркосур в конце июня прошлого года после более чем 20 лет переговоров достигли соглашения о свободной торговле, которое требует подписания. Однако у ряда стран возникли сомнения о его ратификации. Так, Франция заявляла, что может не подписать торговое соглашение с Бразилией, которая, по ее мнению, не соблюдает Парижское соглашение по климату.
Соглашение Меркосур-ЕС предполагает стимулирующие условия доступа стран к товарам, услугам и инвестициям, упрощает коммерческие операции, облегчает доступ к технологиям. Документ предусматривает специальные программы для малых и средних предприятий, а также предусматривает стабильные правила игры для иностранных инвесторов.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.