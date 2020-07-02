Торговое соглашение Меркосур с ЕС могут подписать во втором полугодии

"Мы достигли договоренности по важным техническим аспектам соглашения Меркосур-ЕС с намерением подписать его во втором полугодии. Мы хотим, чтобы Меркосур эффективно служил своим целям и работал на улучшение качества жизни наших граждан", - сказал президент, чье выступление транслировалось в Twitter,