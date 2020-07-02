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Онлайн-конференция о введении обязательной маркировки ряда товаров
6 июля в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о первых результатах введения обязательной маркировки лекарств, обуви и запрета на оборот немаркированной табачной продукции.
2020-07-02T17:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1573808872.jpg?1593701117
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о введении обязательной маркировки ряда товаров

17:45 02.07.2020
38
6 июля в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о первых результатах введения обязательной маркировки лекарств, обуви и запрета на оборот немаркированной табачной продукции.
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Участники:
- статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор ЕВТУХОВ;
- председатель совета директоров оператора национальной системы маркировки Центра развития перспективных технологий Михаил ДУБИН;
- директор по экономике здравоохранения группы компаний "Р-Фарм" Александр БЫКОВ;
- директор по правовым и корпоративным вопросам представительства АО "Босналек" Лев ДУМЧЕВ;
- заместитель генерального директора ЗАО МОФ "Парижская коммуна" Артем САРКСЯН;
- советник департамента по корпоративным вопросам и коммуникациям JTI в России Александр ЛАВРЕНТЬЕВ;
- директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний Philip Morris International Александр МИРОНЕНКО.

1 июля 2020 года в России вступил в силу закон об обязательной маркировке лекарств, обуви, а также запрет на оборот немаркированной табачной продукции. Участники пресс-конференции расскажут о первых результатах работы системы и об ожидаемых эффектах.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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