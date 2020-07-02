Онлайн-конференция о введении обязательной маркировки ряда товаров

- статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор ЕВТУХОВ;- председатель совета директоров оператора национальной системы маркировки Центра развития перспективных технологий Михаил ДУБИН;- директор по экономике здравоохранения группы компаний "Р-Фарм" Александр БЫКОВ;- директор по правовым и корпоративным вопросам представительства АО "Босналек" Лев ДУМЧЕВ;- заместитель генерального директора ЗАО МОФ "Парижская коммуна" Артем САРКСЯН;- советник департамента по корпоративным вопросам и коммуникациям JTI в России Александр ЛАВРЕНТЬЕВ;- директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний Philip Morris International Александр МИРОНЕНКО.1 июля 2020 года в России вступил в силу закон об обязательной маркировке лекарств, обуви, а также запрет на оборот немаркированной табачной продукции. Участники пресс-конференции расскажут о первых результатах работы системы и об ожидаемых эффектах.