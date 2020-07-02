https://ria.ru/20200702/1573808845.html
Губернатор оценил присвоение Саратову звания "Город трудовой доблести"
Присвоением Саратову звания Город трудовой доблести высоко отмечен вклад жителей в победу в Великой Отечественной войне и поможет сохранить память об их... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:44
2020-07-02T17:44
валерий радаев
владимир путин
саратов
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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валерий радаев, владимир путин, саратов, общество
САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Присвоением Саратову
звания Город трудовой доблести высоко отмечен вклад жителей в победу в Великой Отечественной войне и поможет сохранить память об их трудовом героизме, считает губернатор Валерий Радаев
.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин
на заседании оргкомитета "Победа" поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. В числе городов, которым будет присвоено почетное звание, глава государства назвал и Саратов.
"От всей души поздравляю земляков. Высоко отмечен вклад саратовцев в победу в Великой Отечественной войне. Память об их трудовом героизме будет храниться в веках. Это значимо для нас, для наших ветеранов и всех будущих поколений", - процитировала слова Радаева начальник его пресс-службы Нина Попова.
В городах, удостоенных почетного звания, установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента, а 1 мая, в Праздник Весны и Труда, 9 мая, в День Победы, и в День города будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.