Губернатор оценил присвоение Саратову звания "Город трудовой доблести"

"От всей души поздравляю земляков. Высоко отмечен вклад саратовцев в победу в Великой Отечественной войне. Память об их трудовом героизме будет храниться в веках. Это значимо для нас, для наших ветеранов и всех будущих поколений", - процитировала слова Радаева начальник его пресс-службы Нина Попова.