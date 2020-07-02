Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573808845.html
Губернатор оценил присвоение Саратову звания "Город трудовой доблести"
Присвоением Саратову звания Город трудовой доблести высоко отмечен вклад жителей в победу в Великой Отечественной войне и поможет сохранить память об их... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:44
валерий радаев
владимир путин
саратов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40858/78/408587850_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_13cbd97275cbfccf8038971f6194a29e.jpg
https://ria.ru/20200702/1573807084.html
саратов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40858/78/408587850_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_13cbd97275cbfccf8038971f6194a29e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40858/78/408587850_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_ab41586d27ff830be3dd3dca82f1ac59.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40858/78/408587850_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_093b080dd28462ba5ab1b2b68b57f939.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий радаев, владимир путин, саратов, общество

Губернатор оценил присвоение Саратову звания "Город трудовой доблести"

17:44 02.07.2020
84
© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкГорода России. Саратов
Города России. Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Города России. Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Присвоением Саратову звания Город трудовой доблести высоко отмечен вклад жителей в победу в Великой Отечественной войне и поможет сохранить память об их трудовом героизме, считает губернатор Валерий Радаев.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. В числе городов, которым будет присвоено почетное звание, глава государства назвал и Саратов.
"От всей души поздравляю земляков. Высоко отмечен вклад саратовцев в победу в Великой Отечественной войне. Память об их трудовом героизме будет храниться в веках. Это значимо для нас, для наших ветеранов и всех будущих поколений", - процитировала слова Радаева начальник его пресс-службы Нина Попова.
В городах, удостоенных почетного звания, установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента, а 1 мая, в Праздник Весны и Труда, 9 мая, в День Победы, и в День города будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.
Омск
Вчера, 17:17
Жителей Омска поздравили с присвоением звания "Город трудовой доблести"
201000
Обсудить 0
Валерий РадаевВладимир ПутинСаратовОбщество
Рекомендуем
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Куйвашев оценил присвоение звания "Город трудовой доблести" двум городам
Вид на вечерний Саратов
В Саратове отметят присвоение звания "Город трудовой доблести" салютом
Андрей Воробьев
Глава Подмосковья поблагодарил жителей за активное участие в голосовании
Город Саратов
Жители поддержали присвоение Саратову звания Город трудовой доблести
Медики
В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 860
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян оценила рекомендацию главы литовского МИД запретить вещание RT
Сотрудники Московского паркинга эвакуируют автомобиль жителя Москвы
Эвакуаторы Московского паркинга помогли 736 автомобилистам с начала года
Саратов
В Саратовской области закончили работу три госпиталя по борьбе с COVID-19
Саратов
В Саратовской области число пациентов с COVID-19 на ИВЛ возросло до 68
Ижевск
Глава Удмуртии оценил присвоение Ижевску звания Город трудовой доблести
Медицинские маски
Белоруссия хочет продлить госрегулирование цен на маски из-за COVID-19
Актер Виктор Проскурин
Виктора Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
В Минтруде заявили о замедлении темпов роста безработицы в России
Казань
Мэр оценил присвоение звания "Город трудовой доблести" Казани
Автомобиль Следственного комитета России
Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам
05:51Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
05:50В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13Минобороны рассказало о состоянии испытывающих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
Лента новостейМолния