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https://ria.ru/20200702/1573808810.html
В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 860
Число медицинских работников, заразившихся коронавирусом в Саратовской области, возросло до 860, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, общество

В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 860

17:43 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число медицинских работников, заразившихся коронавирусом в Саратовской области, возросло до 860, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
По данным минздрава региона на 25 июня, количество заразившихся коронавирусом медработников в области составляло 822, из них 56 получили страховые выплаты из-за заражения COVID-19 на работе на общую сумму 3,853 миллиона рублей.
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"На сегодняшний день зарегистрировано 860 медицинских работников, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, выздоровела из них большая часть. На сегодня выплаты получили 87 медработников, общая сумма - без малого 6 миллионов рублей", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Согласно указу президента, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали в ходе работы с больными с коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID-19, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.
Страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям машин скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и пациентами с подозрением на эту инфекцию.
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