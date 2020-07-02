https://ria.ru/20200702/1573808810.html
В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 860
Число медицинских работников, заразившихся коронавирусом в Саратовской области, возросло до 860, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:43
2020-07-02T17:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
саратовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, общество
САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Число медицинских работников, заразившихся коронавирусом в Саратовской области
, возросло до 860, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
По данным минздрава региона на 25 июня, количество заразившихся коронавирусом медработников в области составляло 822, из них 56 получили страховые выплаты из-за заражения COVID-19 на работе на общую сумму 3,853 миллиона рублей.
"На сегодняшний день зарегистрировано 860 медицинских работников, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, выздоровела из них большая часть. На сегодня выплаты получили 87 медработников, общая сумма - без малого 6 миллионов рублей", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Согласно указу президента, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали в ходе работы с больными с коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID-19, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.
Страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям машин скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и пациентами с подозрением на эту инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.