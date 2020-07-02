В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 860

По данным минздрава региона на 25 июня, количество заразившихся коронавирусом медработников в области составляло 822, из них 56 получили страховые выплаты из-за заражения COVID-19 на работе на общую сумму 3,853 миллиона рублей.

"На сегодняшний день зарегистрировано 860 медицинских работников, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, выздоровела из них большая часть. На сегодня выплаты получили 87 медработников, общая сумма - без малого 6 миллионов рублей", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

Согласно указу президента, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали в ходе работы с больными с коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID-19, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.