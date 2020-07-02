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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Глава Подмосковья поблагодарил жителей за активное участие в голосовании
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ и добавил, что это лучший... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:42
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, конституция рф, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Глава Подмосковья поблагодарил жителей за активное участие в голосовании

17:42 02.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАндрей Воробьев
Андрей Воробьев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ и добавил, что это лучший результат за последние годы.
"Результат сегодня вы видели – вся страна поддержала изменения. За то, что сделали жители Подмосковья, мы испытываем настоящую гордость. Больше всех в стране голосов за изменения в конституцию – 3,4 миллиона. Явка у нас тоже приличная – 76%, то есть дома отсиживаться не стали. Это наш лучший результат за все последние годы", - написал Воробьев в своем Instagram.
Ранее пресс-служба Мособлизбиркома сообщила, что по предварительным результатам, почти 79% жителей Подмосковья проголосовали за поправки.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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