https://ria.ru/20200702/1573808781.html
Глава Подмосковья поблагодарил жителей за активное участие в голосовании
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ и добавил, что это лучший... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:42
2020-07-02T17:42
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество