Трамп поздравил Boeing с преодолением кризиса вокруг 737 МАХ

ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Президент Президент США Трамп поздравил компанию Boeing с преодолением кризиса и началом сертификации самолетов 737 МАХ

“Я хочу поздравить Boeing, они столько пережили. Одна, вероятно, из самых лучших компаний в мире”, - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, компания движется вперед. “Это был очень сложный процесс, но они совершили существенные приобретения и проходят процесс сертификации лайнера 737 МАХ, они также начинают делать настоящий бизнес”, - отметил Трамп.

Он назвал компанию одной из лучших в мире.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и компания Boeing провели на этой неделе тестовые полеты 737 MAX. Теперь полученные во время полетов данные будут собраны и обработаны.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, все люди погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.