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Трамп поздравил Boeing с преодолением кризиса вокруг 737 МАХ
Президент США Трамп поздравил компанию Boeing с преодолением кризиса и началом сертификации самолетов 737 МАХ. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:37
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353
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дональд трамп, boeing 737, the boeing company, сша, в мире

Трамп поздравил Boeing с преодолением кризиса вокруг 737 МАХ

17:37 02.07.2020
1180
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Президент США Трамп поздравил компанию Boeing с преодолением кризиса и началом сертификации самолетов 737 МАХ.
“Я хочу поздравить Boeing, они столько пережили. Одна, вероятно, из самых лучших компаний в мире”, - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
По его словам, компания движется вперед. “Это был очень сложный процесс, но они совершили существенные приобретения и проходят процесс сертификации лайнера 737 МАХ, они также начинают делать настоящий бизнес”, - отметил Трамп.
Он назвал компанию одной из лучших в мире.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и компания Boeing провели на этой неделе тестовые полеты 737 MAX. Теперь полученные во время полетов данные будут собраны и обработаны.
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Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, все люди погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.
В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.
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