В Сербии число жертв коронавируса достигло 287

БЕЛГРАД, 2 июл – РИА Новости. Прирост числа заболевших Прирост числа заболевших COVID-19 продолжается в Сербии , за сутки выявлены 359 зараженных, скончались шесть человек, что соответствует показателям за время действия режима ЧС с марта по май.

Максимальное число умерших за сутки от коронавируса в государствах западных Балкан в пик пандемии в марте-апреле колебалось в районе 10 человек.

"За прошедшие 24 часа выявлены 359 зараженных коронавирусом, общее число с начала пандемии составило 15 195 человек. За сутки скончались шесть пациентов, всего умерли 287 больных", - сообщил минздрав в четверг.

Национальный кризисный штаб Сербии по борьбе с коронавирусом с 30 июня ввел на территории Белграда обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Режим ЧС из-за коронавируса ранее был введен в городах Вране и Тутин, в четвёртом по величине городе Сербии - Крагуевац и городе Нови-Пазар. В Белграде открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан.

В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление ограничительных мер властями и несоблюдение их гражданами.