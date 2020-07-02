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Распространение нового коронавируса
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В Сербии число жертв коронавируса достигло 287
Прирост числа заболевших COVID-19 продолжается в Сербии, за сутки выявлены 359 зараженных, скончались шесть человек, что соответствует показателям за время... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр вулин
коронавирусы
майя гойкович
александр вучич
здоровье - общество
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коронавирус covid-19, александр вулин, коронавирусы, майя гойкович, александр вучич, здоровье - общество, сербия, косово, белград (город), в мире

В Сербии число жертв коронавируса достигло 287

17:36 02.07.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 июл – РИА Новости. Прирост числа заболевших COVID-19 продолжается в Сербии, за сутки выявлены 359 зараженных, скончались шесть человек, что соответствует показателям за время действия режима ЧС с марта по май.
Максимальное число умерших за сутки от коронавируса в государствах западных Балкан в пик пандемии в марте-апреле колебалось в районе 10 человек.
"За прошедшие 24 часа выявлены 359 зараженных коронавирусом, общее число с начала пандемии составило 15 195 человек. За сутки скончались шесть пациентов, всего умерли 287 больных", - сообщил минздрав в четверг.
Национальный кризисный штаб Сербии по борьбе с коронавирусом с 30 июня ввел на территории Белграда обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
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Минобороны Сербии сообщило в минувшую субботу, что его глава Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Диагноз также подтвержден у председателя Скупщины (парламента) Сербии Майи Гойкович, которая проходит лечение воспаления легких в больнице, и у директора Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича, который находится в самоизоляции. Пресс-секретарь президента Александра Вучича Снежана Василевич сообщила СМИ, что глава государства "в порядке".
Режим ЧС из-за коронавируса ранее был введен в городах Вране и Тутин, в четвёртом по величине городе Сербии - Крагуевац и городе Нови-Пазар. В Белграде открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан.
В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление ограничительных мер властями и несоблюдение их гражданами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ВулинКоронавирусыМайя ГойковичАлександр ВучичЗдоровье - ОбществоСербияКосовоБелград (город)В мире
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