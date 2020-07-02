Эвакуаторы Московского паркинга помогли 736 автомобилистам с начала года

"С начала 2020 года эвакуаторы Московского паркинга бесплатно переместили 736 неисправных, поврежденных в ДТП или застрявших автомобилей. Помощь требовалась 575 легковым автомобилям и 161 грузовому. Для перемещения последних были задействованы специальные большегрузные эвакуаторы. Эвакуаторы "Московского паркинга" круглосуточно дежурят на столичных улицах и готовы в любое время суток помогать экстренным службам устранять последствия ДТП. Благодаря оперативным действиям наших работников движение на дорогах возобновлялось в кратчайшие сроки", – отметили в Московском паркинге.