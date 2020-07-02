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Эвакуаторы Московского паркинга помогли 736 автомобилистам с начала года
Эвакуаторы транспортного комплекса бесплатно помогли 736 автомобилистам, попавшим в ДТП с начала года, сообщает пресс-служба администратора московского... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:36
администратор московского парковочного пространства
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общество
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РИА Новости
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353
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администратор московского парковочного пространства, москва, общество

Эвакуаторы Московского паркинга помогли 736 автомобилистам с начала года

17:36 02.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Департамента транспорта Москвы / Перейти в фотобанкСотрудники Московского паркинга эвакуируют автомобиль жителя Москвы
Сотрудники Московского паркинга эвакуируют автомобиль жителя Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента транспорта Москвы
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Сотрудники Московского паркинга эвакуируют автомобиль жителя Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Эвакуаторы транспортного комплекса бесплатно помогли 736 автомобилистам, попавшим в ДТП с начала года, сообщает пресс-служба администратора московского парковочного пространства (АМПП).
"С начала 2020 года эвакуаторы Московского паркинга бесплатно переместили 736 неисправных, поврежденных в ДТП или застрявших автомобилей. Помощь требовалась 575 легковым автомобилям и 161 грузовому. Для перемещения последних были задействованы специальные большегрузные эвакуаторы. Эвакуаторы "Московского паркинга" круглосуточно дежурят на столичных улицах и готовы в любое время суток помогать экстренным службам устранять последствия ДТП. Благодаря оперативным действиям наших работников движение на дорогах возобновлялось в кратчайшие сроки", – отметили в Московском паркинге.
Отмечается, что чаще всего эвакуаторы АМПП помогали автомобилистам, попавшим в ДТП на МКАД, Варшавском, Калужском и Ленинградском шоссе, а также на Кутузовском проспекте, проспекте Мира и шоссе Энтузиастов.
"Мы просим автомобилистов быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость", – добавили в АМПП.
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