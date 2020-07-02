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Симоньян оценила рекомендацию главы литовского МИД запретить вещание RT
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян иронично прокомментировала позицию министерства иностранных дел Литвы по работе телеканалов RT в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:38
телеканал rt
медиавойны
линас линкявичюс
евросоюз
дмитрий киселев
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Симоньян оценила рекомендацию главы литовского МИД запретить вещание RT

17:35 02.07.2020 (обновлено: 17:38 02.07.2020)
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© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян иронично прокомментировала позицию министерства иностранных дел Литвы по работе телеканалов RT в стране.
Ранее глава литовского дипломатического ведомства Линас Линкявичюс заявил, что рекомендовал местной комиссии по радио и телевидению запретить трансляцию RT.
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30 июня, 17:42
Симоньян оценила уровень разведки Латвии после запрета вещания RT
"Вслед за Латвией о запрете RT задумалась Литва. Ждем, когда к акции по защите своего арабо- и испаноязычного населения от RT присоединится Эстония", — написала Симоньян в Twitter.
Несколько дней назад вещание RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV запретил латвийский регулятор. Его представители аргументировали свое решение тем, что эти телеканалы якобы принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
При этом в действительности Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", а RT возглавляет Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании — два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе.
Ранее Киселев отметил, что такая позиция латвийских властей свидетельствует об их "глупости и неосведомленности". Он рассказал, что искренне посмеялся над решением Риги и что этот запрет не имеет никакого юридического смысла. Симоньян, в свою очередь, также напомнила, что местные власти давно заблокировали Sputnik — и это не мешает ему быть эффективным ресурсом.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.
Как отмечали во внешнеполитическом ведомстве, случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Символика RT
30 июня, 16:56
СЖР сообщит в Международную федерацию журналистов о запрете RT в Латвии
2070020
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Телеканал RTМедиавойныЛинас ЛинкявичюсЕвросоюзДмитрий КиселевМаргарита СимоньянЛатвияВильнюсТаллинОбщество
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