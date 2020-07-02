В Сирии заявили об отказе Запада продавать лекарства для онкобольных

БЕЙРУТ, 2 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Фармацевтические компании из ряда западных стран отказывают в поставках лекарств в Фармацевтические компании из ряда западных стран отказывают в поставках лекарств в Сирию , необходимых для граждан с онкологическими заболеваниями, из-за новых односторонних санкций США , заявил в интервью РИА Новости заместитель министра здравоохранения САР Ахмад Хлейфави.

"Санкции создали большие сложности в обеспечении лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями, опухолями и прочих. Некоторые западные компании отказываются поставлять необходимые препараты", - сказал Хлейфави.

По словам замминистра, минздрав Сирии вопреки увеличению стоимости лекарств и в связи с их жизненной необходимостью для пациентов всегда предпринимал меры по их обеспечению и поиску альтернативных препаратов.

Говоря о возможности онкобольных сирийских граждан лечиться за границей, Хлейфави отметил, что "касаемо лечения детей за пределами Сирии, были пробные случаи, и нет ничего, что могло бы препятствовать при условии предоставления им лечения в специальных центрах".