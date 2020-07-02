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В Сирии заявили об отказе Запада продавать лекарства для онкобольных
Фармацевтические компании из ряда западных стран отказывают в поставках лекарств в Сирию, необходимых для граждан с онкологическими заболеваниями, из-за новых... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:35
сирия
сша
в мире
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сирия, сша, в мире

В Сирии заявили об отказе Запада продавать лекарства для онкобольных

17:35 02.07.2020
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
БЕЙРУТ, 2 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Фармацевтические компании из ряда западных стран отказывают в поставках лекарств в Сирию, необходимых для граждан с онкологическими заболеваниями, из-за новых односторонних санкций США, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра здравоохранения САР Ахмад Хлейфави.
"Санкции создали большие сложности в обеспечении лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями, опухолями и прочих. Некоторые западные компании отказываются поставлять необходимые препараты", - сказал Хлейфави.
По словам замминистра, минздрав Сирии вопреки увеличению стоимости лекарств и в связи с их жизненной необходимостью для пациентов всегда предпринимал меры по их обеспечению и поиску альтернативных препаратов.
Говоря о возможности онкобольных сирийских граждан лечиться за границей, Хлейфави отметил, что "касаемо лечения детей за пределами Сирии, были пробные случаи, и нет ничего, что могло бы препятствовать при условии предоставления им лечения в специальных центрах".
За время сирийского кризиса санкции США и стран ЕС неоднократно приводили к дефициту в больницах инсулина и целого перечня антибиотиков. Однако сирийским властям последние девять лет удавалось избегать критического дефицита лекарственных препаратов благодаря внутреннему производству лекарств и поддержке стран-союзников, в первую очередь России.
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