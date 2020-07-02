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Мобильное приложение Альфа-Банка признано самым доступным слабовидящим
Мобильное приложение Альфа-Банка заняло первое место в рейтинге доступности для слабовидящих по версии USABILITYLAB, сообщает банк. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:34
альфа-банк
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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60
альфа-банк, новости компаний - экономика

Мобильное приложение Альфа-Банка признано самым доступным слабовидящим

17:34 02.07.2020
69
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска "Альфа-банка"
Вывеска Альфа-банка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мобильное приложение Альфа-Банка заняло первое место в рейтинге доступности для слабовидящих по версии USABILITYLAB, сообщает банк.
Всего в рейтинге приняли участие 15 российских банков. По данным исследования USABILITYLAB, у мобильного приложения Альфа-Банка самый удобный дизайн для использования слабовидящими клиентами.
При разработке методологии рейтинга использовались государственные стандарты и рекомендации руководства по обеспечению веб-контента WCAG 2.1.
Ранее мобильное приложение Альфа-Банка было признано агентством Markswebb лучшим в Роcсии. Приложением активно пользуется более 80% клиентов Альфа-Банка, отмечается в сообщении.
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