https://ria.ru/20200702/1573808300.html
Мобильное приложение Альфа-Банка признано самым доступным слабовидящим
Мобильное приложение Альфа-Банка заняло первое место в рейтинге доступности для слабовидящих по версии USABILITYLAB, сообщает банк. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:34
2020-07-02T17:34
альфа-банк
новости компаний - экономика
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https://ria.ru/20200702/1573790665.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альфа-банк, новости компаний - экономика