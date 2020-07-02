В Индии откроют закрытые из-за пандемии коронавируса памятники культуры

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июл – РИА Новости. Министерство культуры и туризма Министерство культуры и туризма Индии с 6 июля откроет все закрытые в стране из-за пандемии коронавируса памятники, в том числе всемирно известные Тадж-Махал и Красный форт в Дели

"Было решено, что все памятники могут быть открыты с 6 июля с соблюдением всех мер безопасности", - написал министр туризма и культуры Индии Прахлад Сингх Патель в Twitter.

В середине марта власти Индии для предотвращения распространения коронавируса сообщили о закрытии более 3,4 тысячи памятников по всей стране. Согласно последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 604 тысячи, умерли более 17 тысяч человек.

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили вторую фазу выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса - там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, - режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.