https://ria.ru/20200702/1573808233.html
В Индии откроют закрытые из-за пандемии коронавируса памятники культуры
Министерство культуры и туризма Индии с 6 июля откроет все закрытые в стране из-за пандемии коронавируса памятники, в том числе всемирно известные Тадж-Махал и... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:33
2020-07-02T17:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июл – РИА Новости.
Министерство культуры и туризма Индии
с 6 июля откроет все закрытые в стране из-за пандемии коронавируса памятники, в том числе всемирно известные Тадж-Махал и Красный форт в Дели
.
"Было решено, что все памятники могут быть открыты с 6 июля с соблюдением всех мер безопасности", - написал министр туризма и культуры Индии Прахлад Сингх Патель в Twitter.
В середине марта власти Индии для предотвращения распространения коронавируса сообщили о закрытии более 3,4 тысячи памятников по всей стране. Согласно последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 604 тысячи, умерли более 17 тысяч человек.
Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили вторую фазу выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса - там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, - режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.