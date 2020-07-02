Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573808233.html
В Индии откроют закрытые из-за пандемии коронавируса памятники культуры
Министерство культуры и туризма Индии с 6 июля откроет все закрытые в стране из-за пандемии коронавируса памятники, в том числе всемирно известные Тадж-Махал и... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:33
распространение нового коронавируса
новости - религия и мировоззрение
новости - туризм
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156215/93/1562159379_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_3520119ba81e574cbb2a79eeed023d7d.jpg
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156215/93/1562159379_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_3520119ba81e574cbb2a79eeed023d7d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156215/93/1562159379_320:0:2747:1820_1400x0_80_0_0_f9df07b0fdabbeb0495ddb2d5bc78927.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156215/93/1562159379_623:0:2443:1820_1400x0_80_0_0_4678fc0d28e42a18a1580089a1c0c650.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, новости - туризм, индия, в мире

В Индии откроют закрытые из-за пандемии коронавируса памятники культуры

17:33 02.07.2020
176
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтраны мира. Индия
Страны мира. Индия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Страны мира. Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июл – РИА Новости. Министерство культуры и туризма Индии с 6 июля откроет все закрытые в стране из-за пандемии коронавируса памятники, в том числе всемирно известные Тадж-Махал и Красный форт в Дели.
"Было решено, что все памятники могут быть открыты с 6 июля с соблюдением всех мер безопасности", - написал министр туризма и культуры Индии Прахлад Сингх Патель в Twitter.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
В середине марта власти Индии для предотвращения распространения коронавируса сообщили о закрытии более 3,4 тысячи памятников по всей стране. Согласно последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 604 тысячи, умерли более 17 тысяч человек.
Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили вторую фазу выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса - там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, - режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаНовости - Религия и мировоззрениеНовости - ТуризмИндияВ мире
Рекомендуем
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса достигло 287
Сапер
Саперы обезвредили 72 снаряда в Калининградской области
Тест на коронавирус
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6058
Блокпост в Казахстане
На саратовском участке границы с Казахстаном усилили санитарный контроль
Вид на вечерний Саратов
В Саратове отметят присвоение звания "Город трудовой доблести" салютом
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян оценила рекомендацию главы литовского МИД запретить вещание RT
Президент США Дональд Трамп
Трамп поздравил Boeing с преодолением кризиса вокруг 737 МАХ
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Сирии оценили перспективы открытия сухопутных границ
Набережная Невы в Санкт-Петербурге. 17 февраля 2020
В Петербурге ветер за два дня повалил 126 деревьев
Андрей Воробьев
Глава Подмосковья поблагодарил жителей за активное участие в голосовании
Высокий суд Лондона
Эксперт назвал решение суда Лондона в споре по золоту Венесуэлы ожидаемым
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
СК разберется в инциденте с сближением самолетов над Ростовом-на-Дону
Медики
В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 860
Президент РФ Владимир Путин
Путин лично контролировал работу по поддержке населения в период пандемии
Прокуратура
Прокурор поручил установить обстоятельства гибели ребенка в Москве-реке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам
05:51Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
05:50В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13Минобороны рассказало о состоянии испытывающих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
Лента новостейМолния