Саперы обезвредили 72 снаряда в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 2 июл - РИА Новости. Саперы Балтийского флота обезвредили 72 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны, найденных на месте бывшего временного склада боеприпасов под Калининградом, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.
"В окрестностях посёлка Прохладное Зеленоградского городского округа специалисты инженерного полка обезвредили 68 артиллерийских снарядов калибра 76 миллиметров, два боеприпаса калибра 122 миллиметра и по одному калибра 150 и 240 миллиметров. По предположению военных сапёров, в годы войны в этом месте располагался временный склад боеприпасов", - сказал Мартов.
Он отметил, что все найденные снаряды вывезены для уничтожения на военный полигон. Всего с начала 2020 года специалисты групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезвредили около 1,4 тысячи различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
На территории современной Калининградской области в 1945 году проходили бои Восточно-Прусской наступательной операции советских войск, в результате которой войска Красной Армии прорвали оборону противника, вышли к Балтийскому морю и ликвидировали свыше 25 вражеских дивизий, заняв Восточную Пруссию и освободив северную часть Польши. По Потсдамскому соглашению часть Восточной Пруссии со столицей Кёнигсбергом (прежнее название Калининграда) отошла СССР, другая часть — Польше.