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Саперы обезвредили 72 снаряда в Калининградской области
Саперы Балтийского флота обезвредили 72 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны, найденных на месте бывшего временного склада боеприпасов под... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:33
балтийское море
балтийский флот вмф россии
калининградская область
калининград
общество
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балтийское море, балтийский флот вмф россии, калининградская область, калининград, общество

Саперы обезвредили 72 снаряда в Калининградской области

17:33 02.07.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСапер
Сапер
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Сапер. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 2 июл - РИА Новости. Саперы Балтийского флота обезвредили 72 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны, найденных на месте бывшего временного склада боеприпасов под Калининградом, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.
"В окрестностях посёлка Прохладное Зеленоградского городского округа специалисты инженерного полка обезвредили 68 артиллерийских снарядов калибра 76 миллиметров, два боеприпаса калибра 122 миллиметра и по одному калибра 150 и 240 миллиметров. По предположению военных сапёров, в годы войны в этом месте располагался временный склад боеприпасов", - сказал Мартов.
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Он отметил, что все найденные снаряды вывезены для уничтожения на военный полигон. Всего с начала 2020 года специалисты групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезвредили около 1,4 тысячи различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
На территории современной Калининградской области в 1945 году проходили бои Восточно-Прусской наступательной операции советских войск, в результате которой войска Красной Армии прорвали оборону противника, вышли к Балтийскому морю и ликвидировали свыше 25 вражеских дивизий, заняв Восточную Пруссию и освободив северную часть Польши. По Потсдамскому соглашению часть Восточной Пруссии со столицей Кёнигсбергом (прежнее название Калининграда) отошла СССР, другая часть — Польше.
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