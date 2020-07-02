Саперы обезвредили 72 снаряда в Калининградской области

"В окрестностях посёлка Прохладное Зеленоградского городского округа специалисты инженерного полка обезвредили 68 артиллерийских снарядов калибра 76 миллиметров, два боеприпаса калибра 122 миллиметра и по одному калибра 150 и 240 миллиметров. По предположению военных сапёров, в годы войны в этом месте располагался временный склад боеприпасов", - сказал Мартов.

Он отметил, что все найденные снаряды вывезены для уничтожения на военный полигон. Всего с начала 2020 года специалисты групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезвредили около 1,4 тысячи различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.