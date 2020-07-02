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Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Выход в Малайзии книги о крушении рейса MH17 в 2014 году говорит о стремлении малайзийцев сформировать собственное мнение о катастрофе, заявила официальный... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:04
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
николай винниченко
дмитрий песков
владимир путин
москва
малайзия
сша
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https://ria.ru/20200609/1572715949.html
https://ria.ru/20200626/1573520519.html
Пусть назовут те западные спецслужбы, что спланировали и осуществили это злодеяние, тогда и можно будет говорить о степени вины ополченцев.
100
Лучшие вирусологи мира летели на конференцию в Малайзию. Вот их и грохнули, чтобы какой-нибудь вирус не изобрели. А наше ученая, благо, опоздала на тот рейс.
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москва
малайзия
сша
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_0:0:2968:1670_1400x0_80_0_0_e1c43b2d1514c04cbc170e6b97011c42.jpg
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mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, москва, малайзия, сша, в мире

Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17

17:32 02.07.2020 (обновлено: 18:04 02.07.2020)
49553
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Выход в Малайзии книги о крушении рейса MH17 в 2014 году говорит о стремлении малайзийцев сформировать собственное мнение о катастрофе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Действительно, в конце мая в Малайзии издана такая книга. Насколько известно, этой информацией поделились наши эксперты, автор уделил особое внимание различным версиям крушения рейса MH17, также мотивам, в том числе не всегда явным, которые, как он полагает, двигали теми или иными странами на различных этапах расследования катастрофы", — сказала она.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
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Как отметила Захарова, автор, в частности, утверждает, что США могли использовать трагедию как повод ввести новые санкции против России.

Крушение MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Расследование вела совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, Россия в нем не участвовала. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
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Нидерланды не нашли подтверждений причастности Киева к крушению MH17
При этом, как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, следствие проигнорировало переданные Москвой данные российских радаров, а также документацию о том, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории. Хотя в первый день суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Как отмечал Владимир Путин, Москва не сможет признать результаты расследования, в котором не принимает полноценного участия.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта.
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
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MH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваМалайзияСШАВ мире
Популярные комментарии
Пусть назовут те западные спецслужбы, что спланировали и осуществили это злодеяние, тогда и можно будет говорить о степени вины ополченцев.
2 июля, 19:32
VGVLADIMIR GROMOV
9110008
Лучшие вирусологи мира летели на конференцию в Малайзию. Вот их и грохнули, чтобы какой-нибудь вирус не изобрели. А наше ученая, благо, опоздала на тот рейс.
2 июля, 18:22
Igor Rod'ko
8440250
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