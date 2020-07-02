Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17

"Действительно, в конце мая в Малайзии издана такая книга. Насколько известно, этой информацией поделились наши эксперты, автор уделил особое внимание различным версиям крушения рейса MH17, также мотивам, в том числе не всегда явным, которые, как он полагает, двигали теми или иными странами на различных этапах расследования катастрофы", — сказала она.