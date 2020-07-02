Прокурор поручил установить обстоятельства гибели ребенка в Москве-реке

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тела ребёнка в Москве-реке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
Тело новорожденного ребенка нашли в Москве-реке вблизи моста Лужники, заведено уголовное дело об убийстве, сообщила ранее журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с обнаружением в реке трупа малолетнего ребенка. Прокурор Москвы Денис Попов поручил незамедлительно установить все обстоятельства произошедшего, а также проверить исполнение требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних", - сказала агентству Нефедова.
По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.