Прокурор поручил установить обстоятельства гибели ребенка в Москве-реке

"Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с обнаружением в реке трупа малолетнего ребенка. Прокурор Москвы Денис Попов поручил незамедлительно установить все обстоятельства произошедшего, а также проверить исполнение требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних", - сказала агентству Нефедова.