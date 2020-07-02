В Сирии оценили перспективы открытия сухопутных границ

БЕЙРУТ, 2 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирия готова открыть свои сухопутные границы только после спада угрозы распространения коронавируса, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра здравоохранения САР Ахмад Хлейфави.
"Открытие границ зависит от эпидемиологической обстановки и силы распространения болезни и статистики по заболевшим. Сирийское правительство обеспечило авиарейсы для возвращения своих подданных из ряда стран, также было организовано возвращение студентов и людей с заболеваниями из Ливана (через сухопутную границу)", - сказал Хлейфави.
На сегодняшний день в соседних с Сирией Ливане и Иордании эпидемиологическая ситуация находится под контролем местных властей. В Ливане с 1 июля возобновил работу международный аэропорт поле трех с половиной месяцев перерыва. Всего зараженных в этой ближневосточной стране 1788 человек, в Иордании, по последним данным, - 1133. В Ираке количество новых случаев заболевания ежедневно растет, приблизившись к 50 тысячам.
В самой Сирии, по официальным данным, 312 подтвержденных случаев заражений, включая 113 выздоровевших и девять умерших.
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