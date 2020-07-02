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Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с боеприпасами и взрывчаткой
Сотрудники генпрокуратуры совместно с министерством госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили тайник с боеприпасами и... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:26
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
генеральная прокуратура рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, генеральная прокуратура рф, в мире

Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с боеприпасами и взрывчаткой

17:26 02.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Сотрудники генпрокуратуры совместно с министерством госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой в районе подконтрольного ЛНР Перевальска в Донбассе, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.
"Следователи Генпрокуратуры ЛНР совместно с сотрудниками МГБ ЛНР выявили схрон в районе населенного пункта Перевальск", - рассказал представитель пресс-службы ведомства.
В тайнике были обнаружены, по данным Генпрокуратуры ЛНР, взрывчатые вещества и боеприпасы. Уточняется, что по данному факту проводится проверка.
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