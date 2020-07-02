В Госдуме оценили поправки к Конституции

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поправки в Поправки в Конституцию РФ на десятилетия вперед создают возможности для развития парламентской республики, считает вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия").

"Для меня как депутата очень важно, что в новой Конституции больше полномочий достанется Госдуме и Госсовету, а через него - субъектам Российской Федерации. Много внимания уделяется и самой близкой народу власти - муниципальной. Это задел на десятилетия вперед для развития парламентской республики", - сказала Епифанова РИА Новости.

Она также отметила, что изменения в конституцию продиктованы временем.

"Двадцать семь лет со дня принятия прежней – срок солидный. Сегодня мы живем в другой стране, с другой экономикой, с другим уровнем прогресса, с новыми общественными отношениями, с иными общественными потребностями. Изменился мир, расстановка сил на международной арене. Все это новые вызовы для нас", - заявила вице-спикер.

По ее словам, конституция, как основной закон, должна отражать существующее положение вещей и предусматривать развитие страны. "Именно это и несут в себе новые поправки", - заявила Епифанова.