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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Госдуме оценили поправки к Конституции
Поправки в Конституцию РФ на десятилетия вперед создают возможности для развития парламентской республики, считает вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:33
голосование по поправкам в конституцию
ольга епифанова
конституция рф
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ольга епифанова, конституция рф, политика

В Госдуме оценили поправки к Конституции

17:25 02.07.2020 (обновлено: 17:33 02.07.2020)
298
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ на десятилетия вперед создают возможности для развития парламентской республики, считает вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия").
"Для меня как депутата очень важно, что в новой Конституции больше полномочий достанется Госдуме и Госсовету, а через него - субъектам Российской Федерации. Много внимания уделяется и самой близкой народу власти - муниципальной. Это задел на десятилетия вперед для развития парламентской республики", - сказала Епифанова РИА Новости.
Она также отметила, что изменения в конституцию продиктованы временем.
"Двадцать семь лет со дня принятия прежней – срок солидный. Сегодня мы живем в другой стране, с другой экономикой, с другим уровнем прогресса, с новыми общественными отношениями, с иными общественными потребностями. Изменился мир, расстановка сил на международной арене. Все это новые вызовы для нас", - заявила вице-спикер.
По ее словам, конституция, как основной закон, должна отражать существующее положение вещей и предусматривать развитие страны. "Именно это и несут в себе новые поправки", - заявила Епифанова.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Вчера, 17:07Голосование по поправкам в Конституцию
Депутат Европарламента прокомментировала голосование по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюОльга ЕпифановаКонституция РФПолитика
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