Путин лично контролировал работу по поддержке населения в период пандемии

"Путин лично контролировал работу правительства и регионов по обеспечению эпидемиологической безопасности, поддержке населения и экономики страны", - сказал министр на глобальном саммите МОТ "COVID-19 и сфера труда".

Он также отметил, что для тех специалистов, кто подвергал себя повышенной опасности во время пандемии, работал в интенсивном режиме, по всей стране были введены дополнительные стимулирующие выплаты. Их направили медработникам и сотрудникам стационарных учреждений соцобслуживания, которые изолировались в них вместе с проживающими. Выплаты получили почти полмиллиона специалистов, добавил министр.