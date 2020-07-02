Путин лично контролировал работу по поддержке населения в период пандемии

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что президент РФ Владимир Путин лично контролировал работу правительства и регионов по обеспечению эпидемиологической безопасности, поддержке населения и экономике во время пандемии.
По его словам, на протяжении последних месяцев действия властей всех уровней в РФ были подчинены максимальному сбережению здоровья граждан и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
"Путин лично контролировал работу правительства и регионов по обеспечению эпидемиологической безопасности, поддержке населения и экономики страны", - сказал министр на глобальном саммите МОТ "COVID-19 и сфера труда".
Он также отметил, что для тех специалистов, кто подвергал себя повышенной опасности во время пандемии, работал в интенсивном режиме, по всей стране были введены дополнительные стимулирующие выплаты. Их направили медработникам и сотрудникам стационарных учреждений соцобслуживания, которые изолировались в них вместе с проживающими. Выплаты получили почти полмиллиона специалистов, добавил министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.