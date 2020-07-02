https://ria.ru/20200702/1573807473.html
Герасимов обсудил с главой Военного комитета НАТО борьбу с COVID-19
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем борьбу с новой коронавирусной инфекцией и меры по... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:21
2020-07-02T17:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
стюарт пич
вооруженные силы рф
валерий герасимов
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155237/87/1552378723_0:82:2047:1233_1400x0_80_0_0_4acacb75629aed014d013c2c0f2e2a05.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155237/87/1552378723_0:82:2047:1233_1400x0_80_0_0_4acacb75629aed014d013c2c0f2e2a05.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155237/87/1552378723_0:0:2047:1536_1400x0_80_0_0_874872776becdbef288498366d346b92.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155237/87/1552378723_0:0:2047:2048_1400x0_80_0_0_f726eac6c35a26b3c12c6ffecf24c147.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, стюарт пич, вооруженные силы рф, валерий герасимов, нато, в мире