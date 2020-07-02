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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573807417.html
ОП передала комиссии Госдумы 113 листов с фейками о голосовании
Общественная палата РФ передала комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне суммарно 113 листов с фактами фейковых публикаций о... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:19
голосование по поправкам в конституцию
александр малькевич
василий пискарев
госдума рф
политика
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РИА Новости
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353
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александр малькевич, василий пискарев, госдума рф, политика

ОП передала комиссии Госдумы 113 листов с фейками о голосовании

17:19 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлександр Малькевич
Александр Малькевич
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Александр Малькевич. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ передала комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне суммарно 113 листов с фактами фейковых публикаций о голосовании по поправкам в конституцию, сообщил журналистам первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Действительно, возглавляемый мною Фонд защиты национальных ценностей совместно с Общественной палатой России передали Василию Ивановичу (Пискареву, главе думской комиссии - ред.) суммарно 113 листов с фактами публикаций недостоверных, призванных сформировать общественное мнение, фейковых на ресурсах СМИ-иностранных агентов за три недели. Чтобы вы представляли себе объем: за три недели вышло свыше 200 подобных публикаций, все эти материалы переданы чтобы посмотреть, какими пробелами в законодательстве пользуются наши, надо так корректно сказать, идеологические противники", - сказал журналистам Малькевич.
По его словам, только к день голосования вышли 11 фейковых публикаций, где отсутствуют инструменты проверки фактов.
Также Малькевич рассказал, что есть много тревожных фактов по деятельности физлиц, которые занимались не просто взбросом фейков о голосовании, а их конструированием.
"Судя по росту фейков, натиск будет только продолжаться. Мы за три месяца с пандемии коронавируса выявили порядка 6 тысяч фейковых сообщений", - добавил он.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
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Голосование по поправкам в КонституциюАлександр МалькевичВасилий ПискаревГосдума РФПолитика
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