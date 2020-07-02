ОП передала комиссии Госдумы 113 листов с фейками о голосовании

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ передала комиссии Общественная палата РФ передала комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне суммарно 113 листов с фактами фейковых публикаций о голосовании по поправкам в конституцию, сообщил журналистам первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич

"Действительно, возглавляемый мною Фонд защиты национальных ценностей совместно с Общественной палатой России передали Василию Ивановичу ( Пискареву , главе думской комиссии - ред.) суммарно 113 листов с фактами публикаций недостоверных, призванных сформировать общественное мнение, фейковых на ресурсах СМИ-иностранных агентов за три недели. Чтобы вы представляли себе объем: за три недели вышло свыше 200 подобных публикаций, все эти материалы переданы чтобы посмотреть, какими пробелами в законодательстве пользуются наши, надо так корректно сказать, идеологические противники", - сказал журналистам Малькевич.

По его словам, только к день голосования вышли 11 фейковых публикаций, где отсутствуют инструменты проверки фактов.

Также Малькевич рассказал, что есть много тревожных фактов по деятельности физлиц, которые занимались не просто взбросом фейков о голосовании, а их конструированием.

"Судя по росту фейков, натиск будет только продолжаться. Мы за три месяца с пандемии коронавируса выявили порядка 6 тысяч фейковых сообщений", - добавил он.